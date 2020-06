Esta es la identidad del ninja gigante en Backlash 2020

Finalmente no hubo combate Street Profits contra Viking Raiders por el Campeonato de Parejas Raw pero ambos equipos sí se dieron con todo tanto afuera como dentro del edificio donde se hizo el PPV. Puede decirse que hubo un enfrentamiento entre los cuatro luchadores, aunque al mismo tiempo lo que de verdad quieren los fanáticos es que tengan una verdadera lucha. Pero para eso habrá que esperar. Mientras, hablando de lo ocurrido hace unas horas, es imposible pasar por alto la aparición de ese ninja gigante en Backlash 2020.

► El ninja gigante en Backlash 2020

Un ninja gigante que asustó a las dos duplas que no quisieron vérselas con él, lo cual no habla demasiado bien de ninguna de ellas, especialmente de los retadores, que no olvidemos que son vikingos, guerreros. Pero ese es otro asunto. Ahora es buen momento para hablar de quién está detrás del ninja. Porque no se trata de una persona al azar sino de un luchador que trabaja en NXT.

El reportero Gary Cassidy lo revela en esta publicación en Twitter:

For anyone wondering, the giant ninja alongside Akira Tozawa in the cinematic segment on #WWEBacklash is Jordan Omogbehin - a 7’3” Performance Center recruit. pic.twitter.com/SGcJcSrQiU — Gary Cassidy (@WrestlingGary) June 15, 2020

"Por si alguien se lo pregunta, el ninja gigante que apareció al lado de Akira Tozawa en el segmento cinemático de Backlash 2020 es Jordan Omogbehin, un recluta de 222 cm del Centro de Rendimiento".

Jordan Omogbehin no ha llamado demasiado la atención todavía más allá de su altura. Es pronto para hablar de qué tipo de carrera va a tener en el imperio McMahon, pero no cabe duda de que puede irle muy bien.