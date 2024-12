The Player’s Tribune dio la oportunidad a Big E de escribir un artículo para hablar en profundidad de una variedad de temas, empezando por su lesión y posible regreso a WWE. El fortachón aprovechó la ocasión para compartir cuál era la idea original que tenía Xavier Woods para formar The New Day con él y Kofi Kingston.

► La idea original de The New Day

«Antes mencioné cómo una gran parte del atractivo de la lucha libre es su universalidad. El bien contra el mal, la narrativa clásica. Un lenguaje universal. Y eso es muy cierto.

«Pero el lado negativo de la universalidad puede ser la sobre-simplificación. Personajes basados en estereotipos, o pintados con un brochazo amplio, o puestos en un número limitado de cajas. Y puedes ver ese lado negativo en cómo la industria ha tratado a los luchadores negros a lo largo de los años. A menudo se les ha retratado como matones brutales, o como tipos sonrientes y no amenazantes. A menudo se les ha presentado como enojados o poco inteligentes o ambos.

«Y a menudo han sido ‘subestimados’, es decir, no se les ha dado las oportunidades que merecían. Cuando debutó The New Day, The Rock era el único hombre negro que había sido campeón de WWE.

«De hecho, la idea inicial de Woods para The New Day era reiniciar la Nation of Domination, el grupo de la era Attitude en el que The Rock comenzó. La Nation era una facción de militantes negros. Y aunque tuvo muchos momentos geniales (y esos tipos son leyendas)…

«Woods, Kofi y yo no somos militantes. Pero creo que eso solo te dice lo que ha sido en ocasiones ser un joven luchador negro tratando de lograrlo. Propones algo basado en lo que crees que te llevará a la televisión. Y lo que crees que te llevará a la televisión probablemente es lo que ya ha estado en la televisión antes. Y lo que ha estado en la televisión antes es una definición muy limitada de lo que significa ser negro«.

