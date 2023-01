La idea mas tonta en la historia del deporte

El icono del boxeo de peso pesado Tyson Fury presentó a Francis Ngannou un desafío que Chael Sonnen cree que es quizás la “idea más tonta en la historia del deporte.”

El analista de ESPN tiene un gran problema con las reglas mixtas propuestas, y simplemente no entiende por qué Fury no aceptó un combate de boxeo directo.

“Veo que Tyson Fury salió el fin de semana y finalmente aclaró primero lo que vamos a hacer primero con Francis”, dijo Sonnen en su canal de YouTube (vía MMAJunkie). “Ellos siempre han dicho que van a inventar un deporte. Estos dos iban a hacer un juego, pero iban a hacer algo relacionado con el combate. Por razones desconocidas, no iban a boxear. Francis se ofreció a boxear, y por razones desconocidas, Tyson no aceptó esa invitación, e iban a inventar unas reglas.

“Tyson finalmente nos expuso cuáles son. Iban a pelear en una jaula. No tengo ni idea de por qué. Van a pelear en una jaula. Está bien. Van a usar guantes de cuatro onzas. No tengo ni idea de por qué, pero OK, bien. Entonces van a seguir las reglas del boxeo, las reglas de Queensbury. …

“Expongo esto por lo decepcionante que es ver a estos boxeadores como mendigos. Tipos que tienen ganas de pelear para salir ahí fuera y conseguirlo por su cuenta, que tienen capacidades físicas con las que otros hombres sólo pueden soñar. Pero no saben cómo salir ahí fuera y conseguirlo por sí mismos. Simplemente no saben cómo. Os lo traigo porque ver a Tyson Fury suplicar, fue sorprendente. No quiero llamarlo decepcionante. Estuve muy cerca de llamarlo así, pero no quiero llamarlo así. Así que Tyson viene a nosotros con quizás la idea más tonta de la historia del deporte. Él sabe que lo es”.