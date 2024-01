La idea de Vince McMahon para Maximum Male Models

Para Vince McMahon, los Maximum Male Models no eran homosexuales sino metrosexuales. Cuesta creer que el exmandamás de WWE tuviera nada en mente con esta facción más allá de juntar a varias Superestrellas sin nada que ver ni una historia a ver si por casualidad sonaba la campana; incluso estuvo cerca de despedir a LA Knight porque no funcionaba como Max Dupri, además de alguna controversia ocurrida fuera de cámaras. Pero eso es lo que cuenta Mansoor en In The Weeds.

► Maximum Male Models, metrosexuales

«En realidad, era algo que nos preocupaba un poco. Lo último que queríamos era apropiarnos de una cultura de la que no formábamos parte y representar a alguien de manera negativa. Lo curioso es que los únicos seguidores que teníamos, básicamente, cuando íbamos a eventos en vivo, eran miembros de la comunidad LGBTQ. Corríamos en Montana, y el 99% de los fanáticos abucheaban y abucheaban, y luego mirábamos a una sección en la primera fila y eran personas que decían ‘¡Sí! ¡Sí!’ [Chasquidos]. Lo hicimos por ellos.

«Lo que Effy intentaba comunicar era que, cuando saliéramos como los Male Models en ese evento, el lugar se volvería loco. Lo hicimos por las chicas y los chicos gays. Eso es por quien lo hicimos. Cuando Vince McMahon nos dijo que íbamos a hacer este asunto de los modelos masculinos, fue muy serio, ‘Escuchen, no es algo gay. Está bien. No es algo gay. Son metrosexuales’. ‘Sí, está bien’. Al mismo tiempo, queremos ser entretenidos, así que, lo siento Vince. Nos estábamos poniendo aceite corporal en nuestro programa de YouTube en nuestros speedos.

«Es muy divertido porque es un retroceso. También digo, el primer gimmick de villano es Gorgeous George, eso es simplemente lo que estamos haciendo. Para las personas que se escandalizan por eso, ‘¿Qué hace este gimmick en el show?’ Ese gimmick es tan antiguo como la lucha misma. ¿Por qué te enfadas tanto por eso? Estoy muy emocionado por el show, especialmente trabajando con Effy y Allie, ¡BUSSY! Solo sabes que va a ser una lucha j*didamente hilarante (en Effy’s Big Gay Brunch el 27 de enero)».