El camino hacia WresteMania 35, que se llevó a cabo en el estadio MetLife, fue un viaje difícil para Kofi Kingston, ya que Vince McMahon ponía barreras en el camino cada vez que parecía que Kingston estaba obteniendo su lucha por el Campeonato WWE contra Daniel Bryan, el cual eventualmente ganó.

► La idea de The New Day previo a Wrestlemania 35

Big E reveló en el podcast que comparte con Kofi Kingston y Xavier Woods, The New Day: Feel The Power, la idea de The New Day que WWE desechó camino a WrestleMania 35. Si hubieran seguido con este plan, la construcción de KofiMania tendría un segmento que nunca olvidaremos. La oficina de Vince McMahon también habría sido destruida.

“El plan original era que tú y yo debíamos ir al backstage rompiendo las cosas, y llorando íbamos a su oficina. vamos a la oficina de Vince y tocamos a su puerta y él no contesta o abre la puerta y dice: ‘Oh, no tengo tiempo para ti’ o algo así «.

“El plan original, y estaba tan emocionado por esto, era que pateábamos la puerta. Destrozábamos su oficina, tirábamos las cosas. Creo que estaba en la oficina de la esquina. Estábamos tirando mesas y haciendo un lío con su oficina simplemente enloqueciendo y como si tuviéramos esta ira visceral por lo que le está sucediendo a Kofi y una de esas cosas que impulsaron la historia fue que la historia de Kofi era muy parecida a la de Bryan, pero para mí no sentí que fuera algo derivado de la historia de Bryan, por supuesto, salvo el hecho de que enfrentó a Bryan en WrestleMania cuando llegó el momento.»

«Creo que parte del lenguaje fue interesante porque El que no será nombrado habló sobre el hecho de que eras un jugador B+, que no eras lo suficientemente bueno. Resulta muy confuso cuando ya tienes 13 años de experiencia, ¿Por qué exactamente no eres lo suficientemente bueno?«

Obviamente, la historia tomó una dirección diferente a la versión WrestleMania 35 que tenía The New Day. En lugar de volverse agresivos, brindaron apasionantes diálogos a la audiencia, e igual todo pareció lucir perfecto al final del día. Quizás WWE guardará la idea de destrozar la oficina de Vince McMahon para más tarde, porque esa idea todavía suena increíble.