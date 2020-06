Shawn Michaels y The Undertaker estuvieron en muchos encuentros clásicos uno contra el otro, y el "Heartbreak kid" se vio forzado a retirarse cuando perdió contra el "Deadman" en WrestleMania 26, debido a la estipulación que tenía dicho encuentro.

Badd Blood: In Your House tuvo lugar en octubre de 1997 y contó con el primer combate Hell In A Cell entre Shawn Michaels y The Undertaker. Michaels salió victorioso ese encuentro, pero no salió ileso, ya que tuvo una caída desde lo más alto de la estructura -unos 5 metros- hasta una mesa. El encuentro fue calificado con cinco estrellas por parte de Dave Meltzer.

► La idea de Shawn Michaels que dio origen a Hell in a Cell

Mientras la compañía se prepara para NXT TakeOver: In Your House que se llevará a cabo esta noche, Shawn Michaels apareció en WWE The Bump, y comentó que previo a su lucha en Badd Blood contra The Undertaker, le planteó la idea a Vince McMahon de que le pongan un techo a la jaula de acero. McMahon acogió la idea del HBK y lo convirtió en todo un espectáculo.

“Fue solo una sugerencia que hice y que simplemente lancé por ahí. Vince tomó eso y luego hizo lo que ahora es nuestro Hell In A Cell. La primera vez que lo vimos, fue el día del pay-per-view mirando esa cosa como ‘Wow. Eso es genial'. Entonces, lo primero que dije fue: 'Tengo que estar en la cima'."

Aquel encuentro entre Shawn Michaels y The Undertaker fue un momento que vivirá en la historia y que hoy en día se celebra un PPV en honor a esta imponente estructura metálica; sin embargo, esto nunca habría sucedido si no fuera por la idea de Shawn Michaels, que ocurrió un evento de In Your House.