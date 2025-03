La idea de Rikishi para The Bloodline en WrestleMania 41

The Bloodline va a estar en WrestleMania 41. Solo faltaría saber qué combate o combates van a protagonizar Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga… y a ver si Tonga Loa regresa para el gran evento de la WWE.

Pero, ¿y si dos de los miembros de la facción se enfrentaran entre sí? Eso es lo que propone el miembro del Salón de la Fama Rikishi en un episodio reciente de su pódcast, Off The Top:

«De alguna manera, no lo mencionan tanto, pero mientras The Rock siga ahí y veas a Roman Reigns, Solo, Jey, Jimmy, Trinity, The Bloodline sigue presente. No creo que desaparezca nunca, pero si en algún momento surge una historia, me encantaría, ni siquiera escribiendo esta historia, pero me encantaría ver a Solo Sikoa contra Jacob Fatu en WrestleMania.