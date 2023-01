El ex aspirante al título de peso welter de la UFC, Gilbert Burns, se reafirma en su llamamiento a Colby Covington tras el UFC 283.

En un tuit reciente, Burns insinuó que entrenaría a Covington en la próxima temporada de TUF.

Algunos querían Covington para entrenar contra Masvidal en la temporada más reciente de TUF, pero no llegó a buen término. Covington aún no ha respondido públicamente a la llamada de Burns y el lanzamiento de TUF. No se sabe cuánto tiempo estará fuera de combate mientras continúa recuperándose de su altercado con Masvidal.

Burns perdió ante Usman en UFC 258 en su primera pelea por el título en 2021. Una victoria sobre Stephen Thompson acercó a Burns a una revancha antes de la derrota ante Chimaev. Burns y Covington no tienen mucha historia entre sí, fuera de su amor común por el póker.

La infame burla de Covington a Brasil durante una entrevista posterior al combate molestó a Burns y a otros brasileños. Aún no se han anunciado los detalles de la próxima temporada de TUF, lo que abre la puerta a un enfrentamiento entre Burns y Covington dentro y fuera del octágono.