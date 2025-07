La idea de AEW para los Young Bucks a continuación

Los Young Bucks comienzan un nuevo capítulo en sus carreras en All Elite Wrestling después de haber perdido sus roles como vicepresidentes ejecutivos al caer derrotados frente a Swerve Strickland y Will Ospreay en All In: Texas. De momento, según lo visto en Dynamite, no van a abandonar el bando de los rudos ni sus actitudes altaneras. Pero, como pudo verse también en el programa, ya no tienen el poder que tenían.

► ¿Qué sigue para los Young Bucks?

Dicho esto, tenemos información fresca sobre lo que se busca con esta nueva dirección para Matt y Nick Jackson. Información que nos proporciona nuestro compañero Dave Meltzer:

«Sin embargo, la intriga de la historia de que Strickland y Ospreay no puedan competir por el título mundial durante un año —claramente para hacer que la gente desee con muchas ganas una lucha por el título de Ospreay (o Strickland) un año después y convertirla en un combate más grande— fue absolutamente discutida y considerada. Sabemos que The Young Bucks estaban bastante decididos a perder, pero al final iba a ser una decisión de Khan.

Swerve y Ospreay vs. The Young Bucks en All In Texas fue organizado para poner fin a la historia de The Young Bucks como figuras de autoridad en la televisión. La sensación general era que esa etapa ya había cumplido su ciclo y era momento de que volvieran a ser un gran equipo de lucha libre, que en realidad ya lo habían sido desde su más reciente regreso«.