La IA en WWE: No un reemplazo, sino una ayuda

Hace unos días informábamos sobre la apuesta de WWE por la inteligencia artificial confirmando la incorporación de Cyrus Kowsari para «supervisar tanto la narración impulsada por IA como su papel como enlace con la Casa Blanca, ya que Triple H está asumiendo más responsabilidades relacionadas con la política».

► La IA en WWE

Ahora tenemos novedades al respecto de la mano de nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful:

«Fightful Select habló con varias personas dentro de la WWE, incluidos talentos de alto nivel y personas cercanas al equipo creativo, sobre la sobrerreacción ante el uso de la IA en la compañía.

El equipo creativo de WWE ha tenido software de IA durante años, pero apenas se utiliza, y básicamente funciona como un asistente creativo glorificado. Se supone que debería usarse más en el área de producción para organizar cosas y realizar tareas como eliminar el ruido de fondo en ciertas tomas.

Un talento de alto nivel dijo: “Michael Hayes, Ed Koskey y Paul Heyman no son IA”.

Con este reporte, y a falta de más información, se intenta aclarar que la Inteligencia Artificial no busca reemplazar o modificar el equipo creativo de la WWE sino que la compañía la utilizará para implementar mejoras en su producto.