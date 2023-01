La hostilidad del público de Brasil para UFC 283

Cody Stamann está más que preparado para una recepción hostil cuando se enfrente a Luan Lacerda en el UFC 283 en Río de Janeiro, Brasil.

Stamann, un veterano de la división de peso gallo de la UFC, está listo para viajar a Brasil en el primer regreso de la UFC al país desde la pandemia de Covid-19. Se enfrentará a un recién llegado a la promoción, Luan Lacerda. Se enfrentará a un recién llegado a la promoción, Luan Lacerda, que se dio a conocer compitiendo en programas regionales como LFA y Shooto Brasil.

Brasil es un territorio notoriamente enemigo para cualquier luchador que se enfrente a un favorito del público local, y Stamann está preparado para una recepción hostil. En una entrevista reciente con Alex Behunin, de LowKickMMA, “The Spartan” se refirió a la posible reacción de los aficionados brasileños, aceptando las inminentes hostilidades:

“He estado allí antes. Sé lo que van a corear. Todo el mundo te va a tirar cerveza, te van a tratar como si fueras una m*erda, y yo estoy entusiasmado. Nunca he estado en ese ambiente fuera de la lucha libre, donde tienes a la sección estudiantil que te está jodiendo, y eso siempre me ha gustado. Lo espero con impaciencia. Todos los demás estaban callados y abatidos en el autobús, y yo estaba emocionado. Me moría de ganas de echarles la bronca a todos. Me siento preparado para hacerlo en Brasil”.

“No creo que voy a ir completo Colby Covington, pero voy a ir como a mitad de camino. No voy a faltar el respeto al pueblo brasileño, pero voy a faltar el respeto a Luan”.