La historia real del adiós de Jeff Jarrett a WWE

El miembro del Salón de la Fama Jeff Jarrett reflexiona sobre los eventos que llevaron a su salida de la WWE en 1999. En realidad, entonces terminó su segunda etapa en la compañía ya que la primera había sido de 1993 a 1996; de hecho, «The Last Outlaw» trabajó brevemente en ella en 1992. ¿Qué fue lo que pasó? El veterano hoy en AEW lo cuenta en Stories With Brisco & Bradshaw.

– La segunda vez

«Cuando estaba dejando WCW, firmé un contrato de un año, de octubre del 96 a octubre del 97. Luego volví a WWF en octubre del 97 con un contrato de dos años. Aquí estamos en octubre del 99. La Attitude Era estaba en su punto más alto, en plena ebullición.

Tuve un par de tropiezos. Nuestro amigo Stone Cold [Steve Austin] no estaba muy contento conmigo en ese momento. No habíamos arreglado las cosas como lo hemos hecho ahora. Durante el primer año de mi contrato, de 1997 a 1998, las cosas no terminaban de despegar. Robert Fuller regresó, pero yo no había conseguido tracción.

Entonces me corté el cabello, surgió el lema ‘Don’t Piss Me Off’, empecé a usar la guitarra y todo empezó a ganar impulso. Nunca olvidaré cuando Pat Patterson me miró y con su acento me dijo: ‘¿Qué demonios te tomó tanto tiempo? Deberías haberte cortado el cabello hace tres años’. Mejoró mi imagen.

Eso fue en SummerSlam 98. Empecé a ganar tracción y Vince dijo: ‘Puedo hacer algo con esto’».

– Las negociaciones con Jim Ross

«Con todo esto pasando, y Vince ganando una tonelada de dinero, estaba en el proceso de llevar la empresa a la bolsa. Estaba haciendo Raw y SmackDown, luego volando a Alemania para reuniones con banqueros de inversión. Todo en lo que pensaba era en hacer pública la empresa.

En cuanto a las negociaciones de contrato, era entre JR (Jim Ross) y yo. Lo entiendo. Como dijo el entrenador Bill Parcells: ‘Si soy yo quien cocina la comida, quiero elegir los ingredientes’. Yo no encajaba en los planes de JR, y lo entiendo.

Quería mantener a su equipo contento. Pero las negociaciones no avanzaban como yo esperaba, en absoluto. Se estaban viniendo abajo».

«Sería seguro decir que nadie en el roster estaba recibiendo un recorte salarial. De hecho, la mayoría estaban obteniendo aumentos porque todos estábamos haciendo dinero. Pero Jim estaba jugando duro conmigo, y lo entendí.

Cuando llegó el momento de tomar una decisión, Vince estaba ocupado con sus negocios, y pensé: ‘Si no exploro mis opciones, me estaría haciendo un gran daño. Soy un heel muy caliente en este momento, estoy en mi mejor momento’.

Así que puse mis antenas en WCW. J.J. Dillon estaba allá, hablé con ellos y me dijeron: ‘¿Qué? ¿No estás…?’ Y les respondí: ‘No, quiero que me hagan una oferta’. Y fue una oferta sustancialmente mejor«.

– La oferta de WCW

«Seguía pasando el tiempo y le decía a JR: ‘¿No vas a hacerme ninguna oferta nueva?’. Nunca sabremos cuál era la agenda, pero él no me hizo una oferta. Tuve que hacer lo mejor para mí mismo.

Dije: ‘WCW, envíenme los papeles’. Era un aumento de sueldo enorme. Lo agonicé bastante. Pero cerré el trato.

El pago por evento era un domingo. Mi contrato con WWF venció el sábado. Ahí es donde la cosa se pone complicada».

– Cuando la WWE supo que no renovaría

«La noticia llegó a Vince de que no renovaría. Me llamó el jueves y el viernes, dejándome mensajes de voz: ‘Hablemos’.

Pero en ese momento ya no había nada de qué hablar. Yo ya había firmado con WCW.

No me sentía completamente cómodo con mi relación con Vince, pero sabía que JR era el jefe y manejaba el show.

Le dije a Vince: ‘Estaré en tu show del sábado y en el PPV del domingo. Arreglaremos esto o no lo haremos’.

Llegué al edificio el domingo y nada me parecía correcto. Sabía cómo funcionaban las cosas en WCW. Había estado en un entorno corporativo antes. Sabía que las cosas eran diferentes».

– Descontento en WCW

«Nunca fui feliz en WCW. No sabías quién era realmente el jefe.

Eric [Bischoff] era el jefe, luego no lo era. En el 96, era el número uno, pero Kevin Sullivan era el booker, y había un asistente del booker.

Vengo de la época de los territorios, donde sabías exactamente quién era tu jefe.

Durante el primer año de mi último contrato en WWF, mi esposa estaba enferma, así que no trabajé todas las fechas.

Linda McMahon intervino y dijo: ‘Déjenlo venir solo a la TV, no a los house shows’.

Pero JR bajó mi salario garantizado en el segundo año porque no había cumplido con el mínimo del contrato en el primer año.

Cuando llegué a la arena para No Mercy 1999, todo eso me volvió a la cabeza y no estaba contento».

– El último pago antes de irse a WCW:

«Bajo ninguna circunstancia iba a negarme a perder el título. Ese era el trato.

JR estaba jugando duro, pero Vince Russo, Ed Ferrara, Pat Patterson y Vince McMahon querían que dejara el título de la mejor manera posible.

Yo le dije a Vince: ‘Hagámoslo fácil para los dos’.

Él respondió: ‘¿Qué propones?’

Dije: ‘Necesitamos arreglar mi pago pendiente’.

Vince dijo: ‘Habla con JR’.

Salí y hablé con Jim:

Yo: ‘Jim, ¿cómo resolvemos esto?’

‘Jim, ¿cómo resolvemos esto?’ JR: ‘No lo sé’.

‘No lo sé’. Yo: ‘Debemos encontrar una solución porque una vez que entregue el título, no tendré poder de negociación. Me podrías pagar $5 y quedarme atado a papeles por 10 años. Debemos hacer un trato antes del combate, no después ’.

‘Debemos encontrar una solución porque una vez que entregue el título, no tendré poder de negociación. Me podrías pagar $5 y quedarme atado a papeles por 10 años. ’. JR: ‘Eso tiene sentido’.

Había unos tres o cuatro PPVs pendientes, así que le dije a JR que debíamos encontrar una cifra justa por todo.

Él volvió con un número.

Le respondí: ‘Jim, ¿recuerdas cuando me bajaste el sueldo sin necesidad el año pasado? Quiero recuperar parte de ese dinero. El número que dijiste, lo vamos a duplicar’.

Le dije: ‘Es tu decisión. Si no quieren hacerlo, lo entiendo completamente. Este cinturón es de ustedes, no mío’.

JR habló con Vince, y llegamos a un acuerdo.

Le dije a Jim: ‘Supongo que puedo ir a buscar mi equipo’.

Él dijo: ‘Sí, hagamos una buena lucha’.

Y le agregué: ‘Una última cosa: quiero que el cheque sea emitido por el Gund Arena (el recinto del PPV).’

Él respondió: ‘No hay problema’.

Se cerró el trato, fui a vestirme y listo».