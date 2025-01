La historia detrás del nombre y origen de Wrestle Dynasty

AEW, NJPW, CMLL, STARDOM y ROH organizaron el 5 de enero de 2025 la primera edición del evento de pago por visión Wrestle Dynasty.

La primera porque se pretende que este sea un evento duradero e incluso que en capítulos posteriores sea todavía más grande.

Ahora, en espera de ir conociendo más detalles a medida que transcurra el año, descubrimos la historia detrás del nombre y el origen a través de las palabras de «Azúcar» Rocky Romero en AEW Unrestricted.

► El nacimiento de Wrestle Dynasty

«Sí, muy similar a Forbidden Door. Esta vez, empezó… siempre hubo conversaciones entre AEW y New Japan sobre cómo podríamos llevar Forbidden Door a Japón, si eso era una opción. Porque obviamente este año se celebrará en Londres, y lo vimos en Toronto, Canadá, hace un par de años. Siento que es un evento tan genial que puede trasladarse de un país a otro, y tal vez algún día veamos Forbidden Door en Japón, pero creo que New Japan quería traer su propia versión a Japón y también sentían como, ‘Ok, ahora nos toca a nosotros ser los anfitriones. Ustedes han sido los anfitriones durante un par de años, ahora nos toca a nosotros, y ¿por qué no hacer de esto un fin de semana completo?’.

Wrestle Kingdom, el evento tradicional, siempre es el 4 de enero. Así que, cuando lo tienes en un fin de semana, tiene sentido hacer un evento de dos noches. Cuando empezaban a rondar las ideas, era como, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hacemos dos noches de Wrestle Kingdom? Tal vez esta sea una buena oportunidad para traer a AEW. Luego fue como, en lugar de solo Forbidden Door, un show co-presentado por AEW y New Japan, ¿por qué no traer a los demás socios también? Traigamos a Stardom, Ring Of Honor. Traigamos a CMLL. Todos los grandes socios, tuvimos representación de la RevPro Women’s Champion en ese momento, Mina Shirakawa. Así que fue una forma genial de reunirlos a todos, como Forbidden Door, pero ligeramente diferente con todos involucrados.

«El nombre Wrestle Dynasty en realidad es anterior a la pandemia. New Japan tenía planes de regresar al Madison Square Garden y iba a llamarse Wrestle Dynasty. Habíamos tenido la propiedad intelectual todo ese tiempo, teníamos los logotipos hechos y todo, y yo pensaba, siento que esto podría ser un momento Wrestle Dynasty, una excelente manera de introducir esa IP. Todo simplemente encajó y salió bien. Lo difícil viene cuando estás negociando quién va a estar en el evento y todo eso, pero llegamos allí.»

