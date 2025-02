La historia detrás del nombre Royal Rumble de WWE

«Quiero recordarles, amigos, que están viendo lucha libre en primer time aquí en Estados Unidos a través de USA Network el domingo 24 de enero por la noche en vivo desde el Copps Coliseum en Hamilton, Ontario, Canadá. Va a ser un espectáculo de televisión gratuito a las 7 de la tarde hora del Este. Rumble Royal. No lo puedo creer. Van a poner 20 números en un sombrero y antes de que comience la acción los participantes van a sacar un número. El Rumble Royal comienza con dos de ellos y cada dos minutos entre uno nuevo. Y algunos van a ser afortunados porque entrarán en las últimas posiciones más frescos que los demás. Y otra cosa que Rumble Royal tiene en común con una Battle Royal, además del parecido de los nombres, es que los luchadores son eliminados cuando caen fuera del cuadrilátero por encima de la tercera cuerda. Vamos allá».

El icónico Gene Okerlund presentaba así el primer Royal Rumble de la historia de la WWE un 24 de enero de 1988.

Siempre ha corrido el rumor de que Okerlund se había equivocado con el nombre del gran evento de comienzos de año en la compañía donde es miembro del Salón de la Fama pero esto en realidad no es así.

El todavía ejecutivo de la WWE Bruce Prichard revelaba hace un tiempo -en el podcast Something To Wrestle– la historia de cómo crearon el nombre de Royal Rumble.

«Estábamos tratando de pensar en un nombre. No lo íbamos a llamar Battle Royal. No lo íbamos a llamar Legal Run-In Battle Royale. Necesitaba un nombre. Como estábamos haciendo el evento de pago por visión en la provincia de Hamilton, Ontario, de alguna manera se nos ocurrió Rumble Royal para hacerlo especial, grandioso, para que se sintiera como algo de la realeza, para que pareciera más grande que la vida misma. Sin embargo, no sentíamos que ese nombre fluyera bien, así que lo cambiamos a Royal Rumble, que sonaba más prestigioso».

¿Royal Rumble o Rumble Royal, cuál prefieren?