La historia de Último Moné vio su fin

De entre todos los campeonatos «coleccionados» por Mercedes Moné el pasado año, el femenil de APAC Wrestling suponía el más exótico, y por ende, el más remoto. Adscrito a una promotora malaya, Moné no tuvo su debut allí para coronarse, sino que lo hizo durante un evento de House Of Glory celebrado el pasado noviembre sobre suelo estadounidense.
Por ello, cuando el pasado fin de semana el «gimmick» de Último Moné se vio reducido a la presea que nos ocupa, surgió la cuestión de si la luchadora viajaría por fin al país asiático para culminar su historia siguiendo el mismo proceder que en sus visitas a Italia, Francia, Inglaterra, Polonia y Canadá. Vía Moné Mag, «The CEO» desveló que no.
«Una dura decisión
«Mientras estaba en Londres, tuve que tomar una difícil decisión. Devolví el campeonato de Malasia. Mi equipo y yo intentamos de veras que las cosas funcionaran. Nos esforzamos, conversamos y exploramos cada opción. Pero al final, nos dijeron que no tenían presupuesto para darme un vuelo y que no estaban abiertos a trabajar con otras promotoras. ¿Para mí? Eso no casa con mi visión de las cosas. Así que tomé la decisión de dejar vacante el título.
«Y mira, este negocio no siempre es fácil. No todas las colaboraciones salen de la manera que esperas. Pero he aprendido a ser firme en lo que valgo, en mi tiempo y en lo que aporto. Cada título que porto significa algo. Cada movimiento que hago tiene un propósito. Así que aunque no fuese fácil, era necesario. Porque crecer a veces significa dejar ir.
«Confiad en lo que digo… Siempre voy hacia delante».
► Un final con controversia
Pero el fundador de APAC Wrestling, Shaukat, quiso replicar a Mercedes Moné con una extensa publicación en sus redes sociales.
«[…] No la culpo por esta situación, y aprecio la oportunidad que tuvimos de trabajar juntos. Pero la narrativa pública que se muestra no refleja completamente lo que de verdad sucedió. Lo intentamos. Exploramos la opción de trabajar con otras promotoras, porque es lo que se nos pidió. Yo personalmente me puse en contacto, seguí con ello e intenté que varios escenarios funcionaran […] Por dar más contexto, por mi parte incluso estaba dispuesto a ir más allá de nuestros límites. Abiertamente dije que haría falta un extra de trabajo y asegurar patrocinadores para intentar traer a Mercedes a Malasia. En última instancia no fue factible, cosa que entiendo, así que buscamos explorar soluciones fuera.
«De veras me hubiera encantado acordar algo con Arek en Polonia [promotor de PTW) y Hal en Francia [promotor de BZW]. Ambos fueron respetuosos, profesionales e intentaron buscar soluciones reales. Aprecio a ambos por ello. Pero cuando lo vimos en perspectiva, simplemente no tenía sentido económicamente para nosotros. También quiero hablar de Winnipeg Pro Wrestling. Nuestras interacciones fueron mínimas. Los contacté, inicialmente me ignoraron, y sólo recibí una respuesta declinando mi proposición en base a presupuesto y a la dirección de sus historias, cosa que respeté. Eso fue todo. Así que la versión pública que se ha dado ni refleja mi verdadera comunicación con ellos. Repito, tengo registros de ello. No estoy aquí para criticar a nadie ni crear más drama.
«Para Mercedes, me disculpo sinceramente por cualquier inconveniente que esto haya podido causar. Sigo teniendo respeto por ti, y entiendo que seguramente hables en base a lo que te comunicaron […]»
Woke up to a flood of tags, so here’s the truth.— Shaukat (@TheShaukat) April 5, 2026
We tried. We reached out to other promotions.
We did NOT ask anyone to fly our talent in — I have receipts.
I even tried to make Malaysia work.
End result: Nor Phoenix Diana didn’t get closure.
Just truth.