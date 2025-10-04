La historia de Mr. Iguana: «Mi novia Jessica…»

El cada día más popular luchador mexicano Mr. Iguana, que triunfa en Lucha Libre AAA mientras causa sensación en la WWE, habla de la creación de su personaje. En la misma entrevista con nuestra compañera Denise Salcedo de la que hace unos días hablamos para conocer cómo su vida cambió últimamente.

► En palabras de Mr. Iguana

Los inicios de Mr. Iguana

“Es una mezcla de cosas. Vivía en Missouri en 2005 y vi la muerte de Eddie Guerrero en noviembre. Para mí fue muy conmovedor, porque Eddie Guerrero era de mis favoritos. Ese año fue importante: Mysterio ganó el Royal Rumble y WrestleMania, y la WWE empezó a transmitirse en canales mexicanos, volviéndose muy popular. En 2006 compré un juego de PlayStation, Smackdown versus Raw, y creé un personaje. Me pinté la cara inspirado en Great Mura, tenía el cabello largo, y pensé: ¿por qué no crear algo único? Hay Mr. Águila, Mr. Niebla… ¿por qué no Mr. Iguana? Así nació el personaje: pintura facial y una idea distinta, como un oficinista con corbata y maletín, que luego fue evolucionando.”

El papel de su novia, Jessica

“Diez años después llegó Jessica a mi vida. Estuve con ella seis o siete años y todo cambió. Mi personaje sigue siendo el mismo, pero ahora tengo una compañera y lo uso de manera diferente de lo que la gente suele pensar.”

Las reacciones de luchadores y público

“Al principio no lo recibieron igual todos. Hay aficionados de la vieja escuela que piensan que un luchador tiene que parecerse a un multimillonario, muy musculoso. Yo luzco diferente: cara pintada, delgado, no soy un tipo musculoso, pero hago movimientos de alto vuelo, soy cómico, técnico, y agrego un mensaje ecológico. Cada vez que aparece este lagarto en pantalla, la gente recuerda que no solo los gatos o perros sufren, también las iguanas y otros animales, y hay que cuidarlos.”

La incorporación de la iguana

“Recuerdo el momento exacto. Fue en un show en Pasadena, frente a unas 40 personas a las 2 p.m. Era un combate cómico y la gente empezó a arrojar dinero al ring, como cien dólares en total. Ahí fue cuando decidí usar a la iguana en mis combates y desarrollar el personaje. Desde entonces, siempre ha sido un atractivo para el público.”

“Desde el principio, el público se conectó con ella. Incluso en meet and greets, los fans preguntan: ‘¿Dónde está Leesca?’ y yo estoy ahí también. He vendido muchas réplicas de la iguana; los fans la traen a la arena, y cuando veo todas esas réplicas siento que vienen a verme a mí. Es mi público, mis fans.”