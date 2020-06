Cada día siguen saliendo a la luz más casos de #MeToo en el mundo de la lucha libre profesional. El escándalo nació con varios luchadores de NXT UK, y se extendió a su símil dentro del continente americano, destacándose nombres como Travis Banks, Velveteen Dream, El Ligero, Jack Gallagher, Jordan Devlin y Matt Riddle, siendo el único resultado hasta la fecha el despido de Jack Gallagher. Luego, surgieron más nombres que han salido a la luz y el listado simplemente crece.

► La historia de Keith Lee

El movimiento #SpeakingOut aún continúa y recibe apoyo de todas partes. Cualquiera que quiera compartir su historia debe tener un lugar seguro para hacerlo, inclusive en Twitter hemos visto algunas experiencias, como la que nos ha compartido el Campeón Norteamericano NXT, Keith Lee.

Lee publicó su propia historia de #SpeakingOut, en la que manifestó que salió una noche y comenzó una conversación agradable en la que eventualmente tuvo que rechazar una oferta sexual. Se ofreció a comprarle una bebida como disculpa, pero ella le compró una en su lugar. Cuando Keith Lee regresó del baño, tenía un trago lleno esperándolo. Después de un poco de tiempo, las cosas se pusieron "confusas" y se despertó desnudo en una habitación de hotel. Hasta el día de hoy Lee no tiene idea de lo que sucedió.

I am #SpeakingOut pic.twitter.com/PKq2oxgIVD — Hopeful Lee (@RealKeithLee) June 23, 2020

"No por despecho, no porque quiera causar daño a nadie, no por odio o enojo, simplemente quiero que sepas, #Noestássolo".

Esto es lo que dice la historia de Keith Lee:

“Voy a compartir una historia con ustedes que muy, MUY pocos saben. Estoy viendo amigos y colegas hablando, y me doy cuenta de cuánta fuerza les está costando presentar sus historias. Compartiré uno de los míos.

“No puedo bloquear el plazo debido a lo nebuloso que fue para mí. Sin embargo, todavía vivía en Texas durante este tiempo. Quizás 2016 o 2017. Estuve en Dallas para un evento, o quizás solo para visitar a la familia. Después, fui a un viejo bar que a veces visitaba y cantaba”.

“Había pasado algún tiempo, así que no estaba familiarizado con la atmósfera. Pero la vibra de la música me mantuvo interesado. Finalmente pude cantar una canción. Después, una señorita pidió sentarse conmigo. Estaba solo, así que no me importó y le di la bienvenida."

“Pasamos a hablar sobre la belleza de la música y los libros. Filosofías aleatorias sobre la vida. Realmente fue una conversación agradable. A menudo me dicen que soy ... ... ajeno ... cuando alguien está interesado en mí, y tendría que estar de acuerdo, ya que no me di cuenta del interés hasta que ella lo expresó descaradamente. A lo que rechacé, ya que me llevaron en ese momento ".

“Estaba decepcionada, pero aún así era agradable. Ella continuaría haciendo pases durante toda la noche, citando todo lo que quería hacerme. Decliné cortésmente y expliqué que disfrutaba de la compañía, pero que la charla no podía continuar. Luego le ofrecí comprarle una bebida como disculpa antes de dirigirme al baño. Ella se negó y dijo que me compraría una porque disfrutaba tanto de mi canción que podía ir al baño. Expresé mi gratitud y fui a poner una canción antes de dirigirme al baño ".

“Volvería a tomar bebidas frescas. Continuaríamos discutiendo los tipos de entrenamiento que hago. Intentaría que cantara, pero ella actuaría con timidez y declinaría, diciendo que disfrutaba escuchando a los demás, pero que no quería que le prestaran atención. Incluso ofrecí ayuda con "Bohemian Rhapsody". Es algo de lo que voy cuando la gente está nerviosa por el karaoke. Intento ser atractivo. ¡Y cantar es pura diversión!"

"Desafortunadamente ... es justo por aquí que las cosas se vuelven extremadamente confusas para mí. No importa cuánto apriete mi cerebro, todo lo que puedo recordar es luchar para llegar al escenario ... Recuerdo haberme despertado desnudo en una habitación de hotel (ni siquiera recuerdo si era mi propia habitación) , confundido y en pánico. Tuve la suerte de tener mis elementos esenciales como la billetera y el teléfono. Pero ... quién sabe lo que perdí "

"Para este día…. No sé lo que pasó. He tratado de olvidarlo desde ... Pero cuento esta historia, para que la gente entienda. Cualquiera puede ser una víctima. Es por eso que dejé de beber al azar. Y por qué sigue siendo una rareza hasta el día de hoy ".

La historia de Keith Lee, con suerte, abrirá la puerta a que más personas hagan lo propio. Este es un ejemplo de cómo una historia puede ser contada sin que busque hacerle daño a alguien en particular, sino que únicamente busca crear conciencia.