Darren Young (ahora Fred Rosser, el Campeón Openweight STRONG NJPW) nunca terminó de tener éxito en WWE. Sí cuando formaba The Prime Time Players con Titus O’Neil, relativamente. Pero individualmente no. Aunque en sus últimos tiempos como Superestrella le dieron la oportunidad como pupilo del Hall of Famer Bob Backlund. Aquello no funcionó. Pero volvemos a aquella época pues recientemente él mismo reveló en Under the Ring que dicha historia estaba inspirada en Mike Tyson.

► Darren Young, Bob Backlund y Mike Tyson

«Los equipos no duran para siempre, y sabía que tarde o temprano Titus y yo nos separaríamos. Así que tienes que tener ideas. Había hecho varias firmas de autógrafos con Bob Backlund para Special Olympics, Be-A-Star. Y cada vez que firma autógrafos, lo hace de pie, y yo también. Así que hubo un momento en el que estaba firmando con él, miré a Bob y dije: ‘Hombre, él es enérgico, yo soy enérgico. Me encantaría (trabajar con él)’. En ese momento, WWE no estaba muy interesado en los mánagers, pero me dije a mí mismo: ‘Me encantaría tenerlo, no como mi mánager sino como mi consejero’.

«Realmente fue mi idea, y lo he dicho en muchas entrevistas, porque muchos piensan que fue una idea que me dieron. De hecho, fue mi idea. Una idea que escribí y de la que tenía imágenes inspiradas en la idea de Mike Tyson y su ex entrenador, Cus D’Amato, porque son como extraños compañeros de cama. Pero Mike estaba muy, muy unido a su entrenador, Cus D’Amato, así que eso es lo que hice. Tomé las ideas y se las propuse a Vince McMahon».

¿Cómo recordáis la carrera de Darren Young en WWE? ¿Lo estáis siguiendo como Fred Rosser?