La hipótesis de Dijak: «WWE me llevó a Raw…»

El ahora agente libre Donovan Dijak fue ascendido de NXT a Raw poco antes de que WWE no le renovara el contrato y él intenta explicar esa extraña situación ocurrida después de que tuviera considerable éxito en su segunda etapa en la marca amarilla pero ninguno en absoluto en la segunda también en la roja.

► La hipótesis de Dijak

«Puedo darte mi hipótesis. No sé si esto es un hecho. Es una suposición completa y nadie me ha dicho lo contrario. No sé cuándo se tomó esta decisión. Pero en algún momento, probablemente se tomó la decisión de que Dijak o T-BAR tiene un contrato de roster principal y bajo ese contrato de roster principal, concluye el 28 de junio de 2024. Así que estoy en NXT con un contrato de roster principal. En algún momento, ya sea antes de que fuera a NXT, durante NXT o justo antes del draft, creo que en algún momento se tomó la decisión de que él está en un contrato de roster principal en NXT y eso no funciona en cualquier capacidad. No estoy seguro, pero mi suposición sería que no quieren renovar un contrato para alguien que está en NXT. Mi suposición también sería, no una suposición, pero sé que no tenían un plan creativo para mí en Raw.

«Entonces, en ese punto, ¿qué haces? Puedes dejarme en NXT. Pero si me dejas en NXT y el plan es simplemente dejar que mi contrato expire, entonces eso no se ve bien. Porque si el plan era, no me lo dijeron directamente, pero se insinuó que el plan era que yo, o al menos hubo una propuesta para que me enfrentara a Trick Williams por el Campeonato de NXT. Así que si eso sucede y se lleva a cabo en Battleground y tenemos una lucha, mi contrato podría expirar tal vez una semana después o algo así, no sé el tiempo exacto. Entonces, si eres WWE, ¿quieres que alguien tenga una rivalidad por el campeonato principal y luego no esté empleado la semana siguiente? Eso probablemente no sea un gran escenario. Así que creo, mi suposición es que miraron todos los posibles escenarios y dijeron: ‘De acuerdo, el mejor escenario para nosotros ahora mismo y lo que queremos hacer con su contrato es simplemente subirlo a Raw discretamente y esperar que se desvanezca’«.

