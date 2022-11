«Te diré que no lo sé. Si está en su corazón y eso es lo que realmente quiere hacer algún día, haré todo lo posible para entrenarla. Obviamente su mamá (Michelle McCool) también lo hará, pero veremos qué pasa. Tenemos un largo camino por recorrer antes de que empiece a preocuparme por eso». Así hablaba el año pasado The Undertaker de la posibilidad de que su hija de 9 años sea una luchadora en el futuro. Y no era la primera vez que la leyenda de WWE entraba en esta conversación.

► The Undertaker y su hija de 9 años

Y tampoco fue la última ya que hoy volvemos a ello para hacernos eco de las recientes declaraciones del Enterrador en uno de sus shows Undertaker 1 Deadman. El miembro del Salón de la Fama cree que ella es la indicada de entre sus hijos para entrar a la lucha libre profesional y reafirma su disposición a ayudarla.

“Sí, entonces, tengo esa preocupación. Entonces, mi hija de 9 años, ella es la indicada. Entonces, si va a suceder, lo más probable es que sea ella. Ella conoce el elenco actual mucho mejor que yo. Hay momentos en los que miramos (los programas) y es como: ‘¿Quién es ese?’. Entonces, ella analizará todo su personaje, su historia, a quién vencieron y contra quién perdieron. Ella es realmente asombrosa. Entonces, tengo que mantener mi ojo en ella. Pero si esa es su elección, la voy a apoyar… La apoyaré mientras no haya un Paul Orndorff».

¿Creéis que la hija del Undertaker será una Superestrella de WWE?