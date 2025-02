¿La hija de Kurt Angle podría seguir sus pasos?

Hace unos días leíamos a la miembro del Salón de la Fama de la WWE Brie Bella indicando que su hijo podría convertirse un día en luchador profesional: «Sería un honor solo por el hecho de que ella querría seguir mis pasos. Definitivamente sería como, ‘Uff, está bien.’ Mi hijo va a ser el que lo logre. Es un luchador natural. La forma en que agarra un brazo. La forma en que hace el enganche. La forma en que incluso se mueve de una pierna a otra. Eso es natural, la forma en que se mueve su cuerpo».

► Siguiendo los pasos de un icono

Cuando una luchadora o un luchador tiene hijos esa es una cuestión habitual y ahora la planteamos con el también Hall of Famer Kurt Angle haciéndonos eco de sus recientes declaraciones en WGN Radio:

«Tendría que pensarlo. Amo mi carrera en WWE, no me malinterpreten, pero es mucho trabajo. Y si tienes familia, probablemente no sea lo mejor para ti, porque estarás en la carretera 300 días al año y tendrás que dedicar tu vida al negocio. No solo eso, sino que cuando realmente lo piensas, pasas más tiempo con tus compañeros que con tu propia familia. Porque si estás viajando 300 días al año, solo estás en casa 64 días. Así que estás más con tus compañeros que con tu familia, y ellos terminan convirtiéndose en tu familia.

Fue una situación extraña para mí, pero cuando comencé a trabajar a tiempo parcial, empecé a pasar más tiempo con mi familia. Eventualmente me retiré, y ahora paso todo mi tiempo con ellos, y me encanta. Ojalá hubiera dejado la lucha un poco antes, porque algunos de mis hijos ya están en sus veintes o en la adolescencia tardía, y realmente no pude pasar mucho tiempo con ellos.»

KURT ANGLE AND HIS DAUGHTER RECREATED THE ICONIC JOHN CENA DEBUT SEGMENT 😂 YOU LOVE TO SEE IT. #WWEonNetflix pic.twitter.com/eyqigGaTn2 — FADE (@FadeAwayMedia) January 2, 2025