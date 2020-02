La hija de Ashley Massaro publica preocupante tuit

Ashley Massaro nos dejó el 16 de mayo de 2019. La antigua Superestrella de WWE supuestamente se suicidó en su casa de Long Island, donde fue encontrada por los servicios médicos, que no pudieron hacer nada para sarvarle la vida. Fue un día realmente triste para la lucha libre y todavía más para su familia. Massaro tenía una hija, Alexa, conocida también como Lexi, de quien se ha hablado mucho. Una hija que gracias a las donaciones de cientos de personas tiene sus estudios garantizados. Pero que al mismo tiempo, lamentablemente, necesita más ayuda.

► La hija de Ashley Massaro preocupa

Lexi acaba de hacer esta publicación en Twitter que tiene a todos sus familiares, conocidos y al mundo de la lucha libre preocupados:

«Me estoy quedando sin formas creativas de decir que me voy a suicidar«.

Este tuit fue eliminado por la propia Alexa Massaro, que tiene su perfil bloqueado para quienes no tiene como seguidores. Lo mismo ocurre con su Instagram. Un perfil que como frase principal tiene: «Vive tu vida al máximo». Esperamos y deseamos que reciba ayuda antes de que ocurra una tragedia. No sabemos nada más todavía de lo que está sucediendo con Lexi, pero entendemos lo mal que lo estará pasando sin su madre a su lado.

Si queremos mirar el lado positivo, o imaginarnos el lado positivo, como algunas personas están comentando en internet, podemos pensar en que quizá alguien hackeó su cuenta e hizo esta publicación. Y realmente esperamos que así fuera y que se encuentre bien.

Alexa Massaro cumplirá 20 años en este 2020. Nació un 23 de julio del 2000. No sabemos si sigue estudiando, aprovechando la ayuda económica de tantas personas, y no se le conoce trabajo. No sabemos mucho de ella, siempre se ha mantenido alejada de los focos, al menos de los de la lucha libre. Esperamos que cuando volvamos a hablar de ella sea con buenas noticias.