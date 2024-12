¿La Hiedra (AAA) va camino de firmar con la WWE?

Parece ser que la luchadora de 27 años de Nuevo Laredo La Hiedra podría estar próxima a cambiar Lucha Libre AAA Worldwide por la WWE. Hemos de aclarar antes de nada que por ahora solo se trata de rumores y especulaciones y no existe ninguna información que podamos calificar como oficialdel posible movimiento de la mitad de los actuales campeones mundiales de parejas mixtas.

Comenzamos con lo que publica FADE en X:

«WWE está interesada en fichar a La Hiedra luego de que se termine su contrato con Lucha Libre AAA en México«.

