La herida de Kairi Sane: Así quedó su frente tras enfrentar a Nia Jax

Gajes del oficio. Kairi Sane se rompió la cabeza el pasado martes durante las grabaciones del show de WWE Raw que se presentó la noche de ayer y se hizo una herida abierta de un tamaño tremendo. A través de su cuenta oficial de Twitter, la japonesa quiso enviarle un mensaje a sus fans y mostró gráficas fotos de la herida que Nia Jax le causó en la frente. Esto, pese a que WWE hizo todo lo posible por quitar el momento de la lesión del show.

► Impresionante herida de Kairi Sane... por poco se le sale el cerebro

You are strong. I have lost to you many times. I am small and you may think I’m weak.

However, you can never beat my heart. I will get back up again. #WWERaw pic.twitter.com/leXMwuiifO — KAIRI SANE (@KairiSaneWWE) June 2, 2020

"Tú eres fuerte. He perdido muchas veces contra ti. Soy pequeña y puedes pensar que soy débil. Sin embargo, nunca podrás vencer a mi corazón. Volveré a levantarme de nuevo".

This is really hard to see. Kairi is such an innocent and caring person, and to see her get hurt by such a careless individual pisses me off.



Jax needs some type of training or something, because she just keeps making mistake after mistake. 😡 #WWERaw pic.twitter.com/JWFiOwTFOc — CONNER🇨🇦 (@vancityconner) June 2, 2020

"Esto es realmente duro de ver. Kairi es una persona tan inocente y afectuosa, y verla lastimarse por un individuo tan descuidado me molesta. Jax necesita algún tipo de entrenamiento o algo así, porque ella simplemente sigue cometiendo error tras error".

Nia pushed Kairi down as she pushed her forward. This put Sane off balance and unable to make the normal shoulder turn to take the bump. If this was Nia's first time hurting another wrestler, maybe I'd give her benefit of a doubt. But Nia hurts someone EVERY week. — Milennial Mutant Ninja Turtle (@MMNTurtle) June 2, 2020

"Nia empujó a Kairi hacia abajo mientras ella se empujaba hacia adelante a sí misma. Esto puso a Sane fuera de balance y le hizo imposible hacer el giro normal de hombro que se necesita para recibir ese golpe. Si esta fuera la primera vez que Nia lastima a otra luchadora, quizá le daría el beneficio de la duda. Pero Nia lastima a alguien CADA semana".