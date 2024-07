AEW jugó muy bien con la intriga de quién saldría vencedor en el duelo del pasado miércoles en Dynamite entre Bryan Danielson y «Hangman» Page. Mientras el primero venía con la carga narrativa de estar ante su último año como competidor regular, el segundo tenía la oportunidad de reencontrarse con su archienemigo Swerve Strickland.

Y finalmente, «The American Dragon» se impuso, ganando la Owen Hart Cup y de paso una oportunidad por el máximo cetro de AEW en All In.

Danielson jugaba pues al despiste cuando aseguró no querer ser campeón mundial en AEW, si bien su oportunidad titular no implica que vaya a coronarse el próximo 25 de agosto, claro está. ¿Puede que simplemente Tony Khan quisiera concederle a Danielson el estelar del mayor evento de AEW antes de su retiro? Menos de mes y medio resta para comprobarlo.

Y se convierta o no Bryan Danielson en nuevo Campeón Mundial AEW, merece la pena compartir un interesante dato dado por Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

Cabe corregir a Meltzer aquí, porque además de Jericho, Moxley y Tenta, Juice Robinson puede afirmar también haber competido sobre esos ilustres escenarios; si bien no tiene comparación en términos de bagaje luchístico el Wembley Stadium con la Arena México.

Robinson formó parte de una lucha de tercias en el primer AEW All In, hizo lo propio en G1 Supercard (celebrado desde el MSG), se enfrentó a Cody Rhodes en Wrestle Kingdom 13 y disputó varios encuentros en la Arena México durante el verano de 2017.

#AEWAllIn Sunday, August 25th!@WembleyStadium | London, UK

LIVE on PPV!#AEW World Championship

Swerve Strickland (c) vs. Bryan Danielson

Winner of the @owen_foundation Tournament @BryanDanielson, will challenge Champion @swerveconfident for the World Title LIVE at Wembley! pic.twitter.com/kKuJObV18p