La Superestrella de la WWE, fundador de PRIME, boxeador e influencer «The Maverick» Logan Paul confirma que no tiene prohibida la entrada a Japón. ¿Por qué habría de tenerla?, quizá se pregunten algunos. Resulta que allá por 2017, cuando ya era alguien muy reconocido en las redes, no se le ocurrió otra cosa que ir al bosque de Aokigahara, conocido como «Bosque de los Suicidos», y publicar en internet a una persona que había terminado con su vida. Entre otras muchas cosas, aquello terminó, entonces, su relación con The Rock.

Embed from Getty Images

► Logan Paul puede ir a Japón

Recientemente, la celebridad estuvo hablando con «Dirty» Dominik Mysterio en Impaulsive y confirmó que puede viajar al país del sol naciente:

Dominik: «¿Nunca has estado en Japón? [Risas] ¿Nunca has ido?»

Logan: «Tenía compromisos previos.»

Dominik: «Tienes que ir. ¿Puedes ir?»

Logan: «Hermano, Dom. ¿Qué piensas? Sí, puedo ir a Japón. Puedo ir a Japón.»

Dominik: «Solo me estoy asegurando. No sabía si estabas shadow banned o excomulgado.»

Logan: «No, no estoy excomulgado.»

Dominik: «No sabía si te habían puesto en alguna lista o algo así. WWE puede mover algunos hilos por ti.»

Logan: «Nunca he dicho esto antes, pero mi regla era que, si volvía, me gustaría ser invitado. Aún no he recibido la invitación.»

Mike: «¿Por quién estás tratando de ser invitado?»

Logan: «Mi mejor opción es WWE. Sería un verdadero heel allí.»

Dominik: «Oh sí, lo serías. Especialmente si apareces con el sombrero.»

Logan: «Basta. Eso fue demasiado. Eso realmente fue demasiado, hermano.»

Embed from Getty Images

Dominik: «Como heel, ya sabes.»

Logan: «Eso fue demasiado, hermano.»

Dominik: «Volviendo al tema. Japón fue genial. Fue fantástico.»

Logan: «En realidad, amo Japón. Tokio es como un juego de arcade gigante. Es la ciudad más limpia y hermosa del mundo y mi ciudad favorita en el mundo. Lo arruiné todo y odio eso.»

Dominik: «¿Fuiste a Osaka o solo a Tokio?»

Logan: «No fui a Osaka.»

Dominik: «Osaka es muy agradable.»

Logan: «¿Exploras cuando viajas a estos lugares?»

Dominik: «Depende. Generalmente, no tenemos tiempo. Tuvimos tiempo en Osaka y Tokio.»

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Logan Paul en WWE?

Embed from Getty Images