El día de hoy, les traemos en SÚPER LUCHAS una historia bastante sorprendente e inusual. Se trata del hecho de que se ha podido saber que una gran estrella de WWE en la década de los dos mil, ahora se gana la vida trabajando en un Walmart.

► Jon Heidenreich, de las luminarias y el ser gran estrella en WWE … a trabajar en un Walmart

Se trata de Jon Heidenreich, quien nació un 28 de junio de 1969 en Los Ángeles, California, aunque otra información dice que nació en New Orleans, Lousiana, pero esto no está del todo claro. Su ascendencia es de Austria.

Lo que sí sabe es que se graduó de la Universidad de Lousiana y que antes de llegar a la lucha libre profesional, jugó fútbol americano. En 1992, formó parte de los Washington Redskins de la NFL, equipo que ganó el Super Bowl ese año, aunque no jugó partidos y fue despedido durante los campamentos de entrenamiento, por lo que no aparece en el elenco de jugadores reconocidos como ganadores.

Tras su paso fallido por la NFL, jugó como liniero ofensivo en la Canadian Football League y después, en la Arena Football League, hasta llegó a participar en 1996 en el Frankfurt Galaxy de la NFL Europa.

Después de su discreta carrera en el fútbol americano, Heidenreich empezó a entrenar lucha libre en la academia y empresa independiente Ultimate Pro Wrestling, con sede en California, mismo lugar en donde John Cena empezó su carrera.

En 2001 logró firmar contrato de desarrollo con WWF tras impresionar a Bruce Prichard, pero fue despedido a los pocos meses. Pese a este fracaso, Heidenreich se fue a Japón, en donde Pro Wrestling ZERO1-MAX le dio la oportunidad de brillar; incluso, hasta ganó el Campeonato Intercontinental de Parejas NWA junto con Nathan Jones, e impresionó de nuevo a oficiales de WWE.

Heidenreich fue recontratado en 2003 y debutó en Raw el 29 de septiembre de ese año, con un personaje que era controlado por una entidad paranormal conocida como Little Johnny, un muñeco poseído, aunque no hizo mucho con esto.

Jon Heidenreich alcanzó la fama en WWE entre 2003 y 2006. Conocido simplemente como «Heidenreich», su personaje inicial involucraba recitar poesía de manera siniestra, lo que lo llevó a rivalidades memorables con The Undertaker y Booker T.

Su personaje llegó a ser descrito como un psicópata que llegaba de la nada, atacaba a luchadores al azar en sus luchas, atacaba a los fans y hasta recitaba lo que se llamó «poesía del odio».

Uno de sus logros más destacados fue formar parte de The Legion of Doom junto a Road Warrior Animal, ganando el Campeonato de Parejas WWE en 2005. Antes de WWE, compitió en empresas como WCW y en compañías independientes.

Su rivalidad con The Undertaker, que fue su primera rivalidad en WWE, después de llegar a SmackDown en 2004, comenzó porque Undertaker se enojó dado que Heidenreich interfirió en su lucha del PPV WWE No Mercy 2004. Heidenreich le costó al Undertaker que le pudiera quitar el título a JBL en un Last Ride Match.

Undertaker venció a Heidenreich en Survivor Series, un mes después y luego, Heidenreich de nuevo le costó a Undertaker una lucha por el Campeonato de WWE, molestándolo e interfiriendo dos veces en una lucha de cuatro esquinas en Armageddon 2024, en donde JBL volvió a retener al vencer a Eddie Guerrero, Booker T y El Enterrador. Tras esto, Heidenreich entró en rivalidad con otro personaje siniestro como lo era el de Snitsky…

Ambos tuvieron varias luchas, hasta que Heidenreich logró asociarse en secreto con Snitsky y este accedió a involucrarse en una lucha de ataúd que tendría contra el Undertaker, pero, durante la lucha, Kane apareció escondido en el ataúd y los atacó a ambos, permitiendo a Undertaker arrojar a Heidenreich con su Tombstone Piledriver sobre el ataúd y ganar la lucha. Iban a tener una lucha por equipos, The Brothers Of Destruction ante Heidenreich y Snitsky en WrestleMania 21, pero The Undertaker se negó y luchó ante Orton en dicha WrestleMania.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias y desafíos personales, incluyendo problemas de salud. En años recientes, Heidenreich ha enfrentado batallas serias, incluyendo un diagnóstico de cáncer cerebral del que se recuperó.

Y ahora, parece ser que ha encontrado algo de paz y dinero, trabajando totalmente fuera de la lucha libre y el mundo del espectáculo. Recientemente, un fan logró encontrárselo trabajando en un Walmart y este accedió gustoso a tomarse una foto haciéndole un candado a la cabeza:

“La vida da vueltas muy rápido. El ex Campeón Mundial de Parejas WWE, Jon Heidenreich, ahora trabaja en Walmart… y todavía pone a sus compañeros en llaves a la cabeza”.