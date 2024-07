La gira de retiro de John Cena a ojos de Matt Hardy

Desde la distancia (hoy trabaja en TNA, compañía que curiosamente está más cerca de lo que lo ha estado nunca de la WWE), pero conociendo bien al 16 veces Campeón Mundial -durante aproximadamente 13 años, en tres etapas distintas, fueron compañeros de vestidor- Matt Hardy analiza la gira que inicia John Cena hacia su retiro en WrestleMania 41. Ambos veteranos compartieron además el cuadrilátero en 15 ocasiones, incluyendo varios manos a mano en eventos no televisados en 2002 o un combate multitudinario por el Campeonato Mundial de Parejas en Raw en 2007 que The Hardys ganaron destronando a «The Greatest of All Time» y Shawn Michaels.

► La gira de retiro de John Cena

«Creo que la decisión de John de retirarse probablemente sea acertada para él, porque quiere avanzar y explorar más oportunidades en Hollywood y en la actuación. Establecer un plazo para su retiro en 2025 le permitirá tener una serie de luchas y rivalidades interesantes, elevando a otros en el proceso y haciendo que sea emocional para los fans. Seguramente encontrarán una manera de contar la historia de manera que sea realmente emotiva y que nos haga sentir su ausencia cuando se vaya. Pero durante ese tiempo, estoy seguro de que tendrá un gran desempeño. John tiene la habilidad de conectar emocionalmente a la gente con su viaje y sus proyectos. Después de dejar WWE, lo seguiremos viendo en televisión, interactuando, aunque no tanto como luchador, enfocándose completamente en Hollywood y la actuación.

«No me molestaría en absoluto (que ganara el título mundial número 17). Creo que John es tan leal a WWE que sería un honor verlo recibir ese reconocimiento. Cuando miremos atrás, veremos que dedicó toda su carrera a WWE y realmente ha sido uno de los empleados más leales que han pasado por la empresa. Así que sí, sería genial verlo recibir ese reconocimiento.

«Creo que podría ser muy valioso para alguien enfrentarse a John Cena en su último tramo. Si logra conectar emocionalmente con la audiencia durante su despedida, generando ese sentimiento de ‘No queremos que se acabe’, y luego tiene una oportunidad por el título, creo que podría ganarla. No sería necesario que tuviera un reinado largo, simplemente un mes donde podamos ver lo mejor de John Cena. Luego, podría hacer que alguien lo venza de manera limpia y así elevar a una nueva estrella, demostrando que pueden derrotar a esta leyenda, el GOAT, que ha tenido más títulos que cualquier otro. Creo que eso tendría un valor incalculable«, comenta Matt en The Extreme Life of Matt Hardy.