La gira de André el Gigante en Reino Unido en 1969

Antes de la NWA, de NJPW, de WWF, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la lucha libre profesional en Europa -la leyenda nació en Coulommiers, Francia, el 19 de mayo de 1946- Andre El Gigante se embarcó en una gira por el Reino Unido en 1969.

Andre The Giant when he was 19 years old! pic.twitter.com/kmRyb5Yu5S — 80’s Wrestling (@80sWrestling_) February 10, 2021

En Inglaterra y Escocia, «The 8th Wonder Of The World» disputó 33 combates en las islas en las hoy extintas promotoras Relwyskow & Green Promotions o Bill Best Promotions compartiendo el cuadrilátero con luchadores como Kendo Nagasaki o Pat Roach antes de asentarse en Japón en 1970 para trabajar en International Wrestling Enterprise.

De aquella aventura en tierras británicas, recuperamos (o descubrimos) historias, luchas y una imagen olvidadas.

► La gira por Reino Unido en 1969

Gracias a Lost Media Wiki podemos tener acceso a toda la información de la que sería la única lucha televisada de Andre El Gigante en el Reino Unido. Cuando aún se llamaba Jean Ferré, ocurrió el 23 de mayo, para emitirse al día siguiente, cuando venció a «Jumping» Jim Hussey en el programa de Joint Promotions en la ciudad de St. Albans, a 30 km al norte del centro de Londres, en el condado de Hertfordshire (Inglaterra). Lamentablemente, no existe ningún video de aquel combate sino únicamente la foto que vemos a continuación. En cambio, más abajo, después de que describamos un poco todo alrededor del mismo, sí pueden encontrar imágenes de aquella época del legendario luchador en otros lugares.

Antecedentes

Joint Promotions notó el ascenso de Ferré en su país natal y lo consideró un talento con gran potencial. En 1969, la promoción lo contrató para una serie de fechas. La estadía de Ferré en Gran Bretaña estuvo limitada a solo cuarenta combates debido a las regulaciones del país sobre luchadores internacionales. Mientras estuvo allí, vivió con el también luchador Tony St. Clair y su familia. St. Clair, cuatro veces Campeón Británico de Peso Completo, ayudó a Ferré a mejorar su inglés y quedó impresionado por su gran consumo de comida y alcohol.

Inicialmente, fue presentado como «Giant Ferré», pero los promotores cambiaron su nombre al notar que sonaba demasiado parecido a «Giant Fairy» (Hada Gigante). Finalmente, bajo el nombre de Jean Ferré, debutó en el Reino Unido el 22 de mayo de 1969 en Paisley, Escocia, donde derrotó a Wild Angus, un luchador de 6’3″ (1.90 m) y 250 libras (113 kg).

Durante su estancia en Gran Bretaña, Ferré fue presentado como un «blue eye» (término británico para un luchador técnico o babyface). Satisfechos con su desempeño, Joint Promotions lo envió a un evento en St Albans organizado por Dale Martin Promotions al día siguiente.

Jean Ferré vs. Jim Hussey

También apodado «Mr. 5×5», Hussey debutó en la década de 1940 y se ganó la reputación de ser un luchador técnico y poderoso. Era comúnmente elegido para enfrentar a estrellas extranjeras en sus debuts en el Reino Unido, por lo que no fue sorpresa que Ferré luchara contra él en su primer combate en Inglaterra. Además, la lucha fue grabada para el programa World of Sport de ITV como promoción para el debut de Ferré en el Royal Albert Hall.

Según Wrestling Heritage, el combate no fue particularmente especial en términos de calidad. Ferré dominó con un body scissors (tijeras al cuerpo), pero su falta de experiencia le impidió capitalizar su ventaja. Finalmente, ganó por nocaut. Durante su gira por el Reino Unido, Ferré mejoró sus habilidades entrenando en el Snake Pit de Billy Riley.

El combate fue televisado al día siguiente en World of Sport. El 28 de mayo, Ferré participó en la cartelera del evento en el Royal Albert Hall. En esa época, los luchadores de peso medio solían atraer más público que los pesos completo debido a su mayor habilidad y carisma. Aun así, Ferré dejó una buena impresión al derrotar al imponente «Big» Bruno Eldrington, de 6’5″ (1.96 m) y 280 libras (127 kg). Su racha invicta y apariciones en eventos importantes demostraban la confianza que Joint Promotions tenía en él.

Sin embargo, Ferré sufrió su primera derrota en solitario el 7 de junio de 1969 contra Kendo Nagasaki. Esta derrota, seguida de una segunda caída limpia y una tercera por descalificación contra Nagasaki, redujo significativamente su atractivo como atracción especial. Joint Promotions lo hizo perder contra varios pesos completos, incluyendo a Roy St. Clair, y dejó de televisar sus combates. Su último combate en el Reino Unido tuvo lugar el 17 de diciembre de 1969, cuando él y Jim Moran fueron derrotados por Albert Wall y Gwyn Davies. Antes de eso, había vencido a Hussey por segunda vez por nocaut el 27 de septiembre en un evento en Southport.

Disponibilidad

A pesar de su posterior fama, el combate entre André the Giant y Jim Hussey fue el único encuentro televisado de André en el Reino Unido. Fue emitido el 24 de mayo de 1969 en World of Sport. Sin embargo, este episodio es uno de los muchos de World of Sport que no se encuentran en ningún archivo conocido.

Aun así, ITV podría conservar la grabación original en su archivo fílmico. No obstante, la cadena es estricta en cuanto al acceso a sus archivos de lucha libre, cobrando tarifas elevadas por la búsqueda y obtención de material, el cual solo se puede ver para uso personal. Actualmente, no está claro si la grabación del combate entre Ferré y Hussey ha sobrevivido. Hasta el momento, no se conocen fragmentos públicos del combate.

OTD in 1969..French Catch Jean Ferre (Andre The Giant) vs Andre Bollet pic.twitter.com/6CFGT7gLdQ — History of Pro Wrestling from Around The World (@WrestlinOTD) January 1, 2025