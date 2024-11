¿The Young Bucks, Nicholas y Matthew Jackson, reciben menos crédito del que merecen? Quienes los destronaron como Campeones Mundiales en Parejas de AEW, Private Party, consideran que no. Así lo explican Isiah Kassidy y Marq Quen camino a su defensa del título en Full Gear en una reciente entrevista con Instinct Culture.

► «La gente debe empezar a reconocer a The Young Bucks»

«Yo diría, para intentar compararlo, ¿alguna vez has tenido a esa mamá genial o a ese amigo que tiene una mamá genial, y dices, ‘¡Dios, son tan geniales!’? Eso es lo que se siente, desde mi perspectiva. Estos tipos son nuestros jefes, pero son tan geniales, son tan relajados. Son increíbles. No puedo darle tantas flores a los Young Bucks como me gustaría, pero eventualmente el mundo se las va a dar», dice Quen.

«Los Young Bucks cambiaron nuestras vidas. Estaré siempre en deuda con ellos por todo lo que les debemos. Los Young Bucks no reciben el crédito que merecen. Si lo piensas bien, AEW no estaría aquí sin los Young Bucks. Los Young Bucks literalmente cambiaron la vida de cientos de personas. Mejoraron la vida de todos al proporcionarles trabajo, brindándoles seguridad. Realmente hay que pensar en lo que los Young Bucks hicieron para impactar este negocio, y cuando realmente lo pienso, podría estar equivocado, pero no sé si hay otros luchadores que hayan impactado la forma en que vemos la lucha profesional hoy en día. Los Young Bucks proporcionaron múltiples trabajos, y como dije, no solo son los Young Bucks, pero todo comenzó con ellos y su canal de YouTube. Cambiaron mi vida, y no solo eso, siempre fueron a batallar por nosotros, siempre nos cuidaron, y los Young Bucks no reciben las flores que merecen. La gente tiene que empezar a darles sus flores porque se van a dar cuenta cuando sea demasiado tarde. Una cosa que siempre me aseguré de hacer, siempre que veía a los Young Bucks, era decirles, ‘Gracias’. Tuvimos un momento en All In, y yo estaba absorbiéndolo todo, mirando el estadio, y pensaba, ‘Wow, esto es una locura’, y cuando lo piensas, todo comenzó con ustedes. Estaba hablando con Nick, creo que era Nick, y me dijo, ‘Probablemente no me dé cuenta de esto hasta que me retire.’ Son chicos super humildes, y estoy agradecido de tenerlos en mi vida, y espero que reciban sus flores pronto porque se las merecen todas y más. Son personas increíblemente geniales, y les deseo lo mejor», dice Kassidy.

