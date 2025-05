La frustración y futuros planes de Dan Hooker

Dan Hooker reveló recientemente que la UFC tenía la intención de que sirviera como peleador de respaldo para la muy esperada pelea por el título BMF entre Dustin Poirier y Max Holloway en el UFC 318.

Programado para el 19 de julio en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, el colosal combate marca la pelea de retirada de Poirier. La UFC pretendía tener a Hooker listo para intervenir en caso de que alguno de los peleadores del evento principal no pudiera competir.

Sin embargo, los planes de Hooker se desbarataron debido a una lesión en la mano que requirió cirugía. Explicó que la lesión fue el resultado de una sesión de sparring en la que golpeó la cabeza de su compañero con el nudillo.

El impacto le provocó una fractura en la mano, lo que le obligó a retirarse de su propia pelea programada contra Justin Gaethje en el UFC 313.

«Sí sabía que esta pelea se iba a cancelar desde hace mucho tiempo porque querían que yo (fuera un) respaldo para esta pelea», dijo Hooker a Sky Sports New Zealand.

«Querían conseguirme otro peso ligero, que peleara con cualquier peso ligero de la cartelera, y si alguno de ellos se lesionaba, la UFC quería que yo entrara como reserva para el título de la BMF. Habría sido una oportunidad increíble. Por desgracia, necesito una segunda operación en mi mano.

«Hay demasiado tejido cicatricial porque eso no parece un puño. Podría golpear a alguien en el ojo. Dije que podría ir a Power Slap en este momento. No es una cirugía mayor, pero sólo tienen que abrirla y limpiar algo de tejido cicatricial que está como bloqueando la articulación. Eso sólo me pondría nueve semanas antes de esta pelea, por lo que tomaría una especie de tormenta perfecta para que yo pueda ser capaz de estar listo para entonces. Así que no parece que eso vaya a ocurrir».

A pesar del contratiempo, Hooker sigue siendo optimista sobre su recuperación y su futuro en el octágono. Expresó su decepción por haber perdido la oportunidad de formar parte de un acontecimiento tan importante, pero hizo hincapié en su compromiso de volver más fuerte. Hooker tiene previsto regresar a finales de este año, con el objetivo de volver a entrar en la división de peso ligero y continuar su búsqueda del oro de la UFC.

La pelea entre Poirier y Holloway encabezará el UFC 318, con el título de la BMF en juego. Esta pelea será su tercer enfrentamiento, con Poirier a la cabeza de la serie por 2-0 . Para Hooker, aunque perder esta oportunidad es descorazonador, sigue centrado en su recuperación y eventual regreso a la UFC.