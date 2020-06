Mustafa Ali ha estado fuera de la televisión por bastante tiempo. De hecho, es de las pocas superestrellas no despedidas que no han tenido aparición alguna desde que las grabaciones se mudaron al WWE Performance Center, y no ha existido actualización real sobre cuándo volverá al ring. Se rumorea que él es el misterioso Hacker que regularmente ha estado apareciendo en SmackDown y que fue decisivo en la historia que protagonizaron Otis, Dolph Ziggler, Mandy Rose y Sonya Deville.

WWE ha transmitido bastante contenido en televisión en los últimos meses, y Mustafa Ali no parece tener muchos minutos, pese a que no se haya conocido que haya estado enfermo o lesionado. Al parecer, esta situación ha provocado la frustración de Mustafa Ali.

Un fanático tuiteó a Mustafa Ali diciendo que debe ser agradable tener el trabajo más fácil del mundo, al poder recibir su paga sin tener que aparecer en televisíon. Minutos después, el tuit fue eliminado. Sin embargo, Mustafa Ali respondió al mismo y expresó su frustración, en forma un tanto sarcástica, por tener que estar al margen durante su mejor momento.

Yeah man. It’s real nice to be in your prime and wanting to use the exposure you get to bring light to serious topics, but instead forced to the sidelines for reasons beyond your control. Real nice to not be allowed to do what you’re passionate about. https://t.co/ZR2TpRLZDk

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) June 6, 2020