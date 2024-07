Durante el episodio de Raw del 19 de marzo de 2018, WWE realizó The Ultimate Deletion, un combate dentro del «Broken Universe«con Matt Hardy contra Bray Wyatt. Aquello fue una suerte de continuación de la historia nacida en TNA que llevó a «Broken Matt» a enfrentar a su hermano, Jeff Hardy, en una lucha The Final Deletion. Allá donde ha ido, el veterano ha llevado con orgullo tanto ese personaje como la historia a su alrededor, como se vio también en AEW durante Full Gear 2020, cuando Sammy Guevara visitó la Hardy Compound.

► La frase en WWE que dolió a Matt Hardy

Sin embargo, no tuvo todo el apoyo deseado de WWE en aquel momento, de hecho, la compañía quiso apartarse del Ultimate Deletion y cuando iba a dar comienzo el enfrentamiento el comentarista Michale Cole lo presentó diciendo pidiendo perdón a los fanáticos: «disculpen por lo que están a punto de mostrarnos». Han pasado seis años y «Broken» Matt Hardy desenvuelve el «Broken Universe» en TNA nuevamente, todo lo que pasara entonces ha quedado en el pasado, pero lo recuerda en su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy:

«Sabía que eso venía de Vince. Esa fue absolutamente una frase de Vince, transmitida… estaban tratando de cubrirse en caso de que algo no pareciera estar a la altura de los estándares de la WWE. [Pero] sentí que, darnos la oportunidad más justa para salir y hacer lo nuestro, y dejar que fuera recibido tan bien como fuera posible. Sentí que era muy contraproducente.

«No fue una creación de Vince,. Debido a que no fue una creación de Vince, al igual que con WCW, probablemente no era algo que iba a apoyar completamente. Es un concepto que se volvió popular en TNA, pero ahora es algo de WWE. Estamos tratando de impulsarlo y promoverlo en WWE, entonces, ¿por qué ser contraproducente con algo que posees?«.