En días pasados, Mandy Rose y Sonya Deville mostraron su sorpresa y descontento al ver cómo se produjo la relación lésbica entre Lana y Liv Morgan, pues ellas ya llevan años presionando para que Vince McMahon dé la orden de que las dos mujeres de Fire & Desire tengan una historia en donde ambas sean novias

En lugar de aquello, durante el más reciente Friday Night SmackDown, Mandy Rose y Sonya Deville otra vez parecen haber mostrado grietas en su relación como equipo ya que, a pesar de que Sonya le dijo a Mandy para que gestione la presencia de Otis en su esquina durante su encuentro contra Alexa Bliss, la presencia de este al final le provoco una distracción en su lucha contra «La diosa» y fue derrotada. Parece ser que el plan de separarlas como equipo no está descartado, y Otis podría ser la posible razón.

► La foto sensual de Mandy Rose y Sonya Deville

Mientras la historia entre Mandy Rose y Otis dio un paso hacia adelante en SmackDown, la propia Mandy Rose se encargó de publicar una sensual foto en su cuenta de Twitter posando junto a su amiga Sonya Deville, con una curiosa referencia:

«Laverne y Shirley, alias Fire and Desire #SmackDown»

La referencia a la que hace Mandy Rose en esta publicación es a la de una serie de comedia estadounidense, Laverne & Shirley, que fue emitida entre 1976 y 1983 y era derivada de otra conocida serie, Happy Days, a la cual superó en audiencia.

En dicha serie televisiva, los personajes de Laverne y Shirley eran mejores amigas, y suponemos que la referencia de Rose es clara respecto a su gran amistad con Sonya Deville, por lo que podría sugerir el deseo de que se desarrolle una larga historia entre ellas (no necesariamente lésbica), basadas en su amistad. Veremos si Otis no se se convierte en una causa que afecte dicha amistad, considerando lo ocurrido en SmackDown y que a la propia Mandy Rose no le resultó indiferente.