El actual director de contenido de WWE, Triple H, explica que no entra en pánico cuando a los fanáticos no les gusta determinado momento, idea o historia.

Para «The Game», lo importante es el largo plazo, porque la historia nunca termina, y se necesita paciencia. Así lo explica en el pódcast The Flagrant:

“A veces te equivocas, pero la verdad es que no puedes juzgar la historia que te están contando solo por el momento en que estás y cómo reacciona la gente en ese punto, porque, si eres inteligente, esperas que sepas hacia dónde va la historia. Si crees en la historia y en la recompensa final, vas a atravesar momentos en los que la gente diga: ‘Esto apesta. No me gusta esto’”.

Cuando le preguntan si le molestan las críticas, contesta: “Sí, porque la mayoría de las personas dicen: ‘Esto apesta, no me gusta… pero voy a sintonizar la próxima semana para ver si lo arreglan’.”

Luego, comenta acerca de cuánto tiempo se puede estirar una historia antes de dar la recompensa: “Ese es el punto. No voy a decir que siempre lo logramos. Nadie tiene un promedio perfecto, pero me gusta pensar que somos bastante buenos en eso. No puedes entrar en pánico.”

“The Rock lo dice todo el tiempo cuando aparece: ‘Eso fue una estupidez. Rock hizo tal cosa’, y él responde: ‘Cállense y disfruten el viaje’. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar, o al menos tenemos confianza en que vamos a llegar al lugar que necesitamos. A veces estás construyendo algo y la gente dice: ‘Ojalá hubieran hecho esto’. Lo vamos a hacer. Pero no puedo hacerlo hoy. El momento es dentro de seis semanas. Tengo que construirlo aquí abajo primero. No puedes darles el clímax en la semana uno.”