La familia de Sabu pide ayuda para los gastos funerarios

Es el colmo de la indecencia que un luchador como Sabu diera su vida por la industria y esta no le devolviera ni lo suficiente como para poder enterrarse. Ya lo decía Dave Meltzer: «Lamento cómo se desarrolló la carrera de Sabu. Sabu nunca recibió las recompensas económicas que muchos luchadores obtuvieron a finales de los 90» Para cuando llegó el gran dinero, él no logró alcanzar esa gran paga durante esa época, que quizá podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. La lealtad de Sabu a ECW y al estilo hardcore puede haberle costado mayores ingresos».

► La familia de Sabu pide ayuda

Y es que la familia del más violento necesita ayuda para hacer frente a los gastos funenarios. El periodista de lucha libre Dominic DeAngelo lanzó recientemente una página GoFundMe para ayudarlos con el costo de su funeral, que se llevará a cabo el viernes 30 de mayo. Esperan alcanzar los $25.000. De momento, mientras se escriben estas palabras, están en $5.930.

El 11 de mayo de 2025, el mundo perdió a la leyenda de la lucha libre profesional, Sabu. Sabu, sobrino del Sheik original, fue un pionero que transformó el negocio de la lucha libre a nivel mundial. Su paso por Japón y los circuitos independientes en Estados Unidos provocó una transformación en el panorama de la lucha libre profesional, lo que llevó a una época de auge. La Attitude Era, la Extreme Championship Wrestling y All Elite Wrestling no existirían de no ser por las contribuciones de este verdadero original.

La actitud humilde, generosa y divertida de Sabu fuera del ring impactó tanto a quienes lo conocieron como lo hizo su presencia dentro del cuadrilátero. Sabu regaló al mundo su presencia, y vivirá por siempre en la memoria. Ahora que ha dejado esta tierra, se reunirá con su querida madre, su tío y Melissa.

Esta campaña de GoFundMe fue creada para ayudar a cubrir todos los gastos del funeral en este momento tan difícil. Cualquier donación o difusión de esta causa es profundamente apreciada. Honremos a este artista legendario y ser humano increíble: ¡el único e inigualable Sabu!