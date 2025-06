La facción que le gustaría crear a Joe Hendry

Joe Hendry ha encontrado el mayor de sus éxitos luchando por su cuenta pero a lo largo de su carrera ha formado algunos equipos: Global Bollocks con Kenny Williams, JOYA con Yuya Uemura o el grupo Prestige con Joe Coffey, entre otros miembros.

► La facción de Joe Hendry

Además, si tuviera la oportunidad, al «Prestigious One» también le gustaría formar una nueva facción. ¿Con qué luchadores? Atendamos a sus recientes declaraciones en You Know I’m Right:

«Bueno, eso es fácil, nosotros tenemos nuestro propio grupo aquí en TNA Wrestling, detrás de cámaras. Originalmente se llamaba The Commonwealth porque había un gran grupo de nosotros que solíamos pasar el rato juntos, y como el 90% éramos de países de la Mancomunidad. Así que había canadienses, escoceses, gente de Inglaterra y de Europa. Éramos un montón que simplemente coincidimos y empezamos a juntarnos. Así que nos llamamos a nosotros mismos The Commonwealth. Ahora mismo, los miembros principales… en realidad ahora tenemos a un estadounidense honorario. Así que tenemos… estoy yo. Tenemos a (George) Iceman. Tenemos a Leon Slater. Tenemos a KC Navarro, y Jake Something que ha vuelto a las grabaciones, así que tal vez ya esté listo para regresar. Pero sí, Mike Bailey fue parte de nuestro grupo. Trent Seven también fue parte de nuestro grupo. Éramos un buen grupo. Sin duda, un grupo muy agradable.»