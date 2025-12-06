La Facción Ingobernable se corona con el Campeonato Mundial de Parejas de ROH

El choque por título de parejas de ROH que estaba vacante reunió a Sammy Guevara y The Beast Mortos, representantes de La Facción Ingobernable, frente a la dupla emergente de Adam Priest y Tommy Billington, buscando coronar a una nueva dupla campeona.

Priest y Billington iniciaron con una estrategia clara: desgastar a Sammy con lucha a ras de lona y forzarlo a cometer errores. Sin embargo, el poderío de Mortos equilibró el combate rápidamente, mostrando su capacidad de nulificar cualquier intento de impulso rival. La combinación de técnica y fuerza de la LFI mantuvo a los retadores contenidos en los primeros minutos.

Un Missile Dropkick de Adam provocó que Mortos chocara con su compañero, dando espacio a una ofensiva renovada. Adam y Tommy volaron hacia ringside, logrando una combinación de Clothesline y German Suplex sobre Mortos que casi les da la victoria.

Beast Mortos & Sammy Guevara beat Adam Priest/Tommy Billington with help from Hechicero to become the NEW ROH World Tag Team Champions! MORTOS JUST WON HIS FIRST BELT IN TONY KHAN PROMOTIONS. 🐂

Momentos clave del encuentro

Cuando Adam buscaba altura, Hechicero apareció para derribarlo, cambiando por completo el destino del combate. Con el árbitro distraído, Guevara conectó un golpe bajo a Tommy y Mortos remató con un Discus Lariat, coronando la secuencia con un espectacular Corkscrew Moonsault para obtener la cuenta definitiva.

¿Qué pasará ahora?

Con los campeonatos en su poder, La Facción Ingobernable consolida su control dentro de la división de parejas de ROH, buscando poder controlar la marca, pues han estado buscando el oro de las diferentes divisiones.