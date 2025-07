La experiencia que marcó a Adam Page antes de AEW

En 2025, «Hangman» Adam Page es uno de los rostros de AEW. Tanto es así que protagonizará junto a Jon Moxley la lucha estelar de All In: Texas donde buscará recuperar el Campeonato Mundial.

En 2018, antes del nacimiento de la empresa, vivió una aventura que transformó su carrera. Ya en aquella época era bastante popular en la lucha libre independiente; había sido Campeón Mundial de Tercias ROH con The Young Bucks.

Una vivencia que no fue en Ring of Honor u otra promotora de Estados Unidos en su «zona de confort» sino en Japón; Page ya era miembro del Bullet Club. En aquella época, participó en el G1 Glimax:

Pero, a mitad de camino, al menos para mí, sentí que, bueno, quizás no tenía todos los puntos, pero estaba aguantando, lo estaba haciendo bien. Así que eso me dio mucha confianza… Sin tener… no diría que la “muleta” de estar en Estados Unidos. Estaba en un lugar totalmente desconocido para mí. No llevaba mucho tiempo visitando Japón en ese momento. Así que estar en un lugar extranjero, rodeado de personas que no conocía muy bien, realmente fuera de mi zona de confort, y aun así rendir al menos bastante bien, fue un gran impulso de confianza para mí.”