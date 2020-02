Últimamente se ha vuelto bastante popular entre los famosos el uso de unas gotas de Cannabidiol (CDB) para tratar la ansiedad. En una reciente entrevista con Fightful, Fred Rosser, antes conocido como Darren Young en WWE, fue sincero al responder que el 90% del elenco usa CDB, que es uno de los componentes principales de la mariguana.

En WWE, el uso de la mariguana tradicional merece una multa de 2 mil 500 dólares si un luchador da positivo, pero no va al registro de suspensiones de la Política de Bienestar de la Compañía, a menos que sea alguna forma sintética de la misma.

► La experiencia de Steve Austin con la mariguana

Stone Cold Steve Austin fue una de las estrellas más grandes de la WWE durante las eras anteriores a la PG de la compañía, no es un gran admirador del uso de la mariguana, pero no es porque no lo haya probado.

La leyenda de la WWE habló sobre su experiencia previa con la mariguana durante su Podcast The Steve Austin Show. Dijo que solía ir a Canadá para obtener mariguana para sus amigos que la necesitaban. También la usó en algunas ocasiones; sin embargo, aparentemente no se divirtió, o no pudo manejarlo debido a «las risitas».

«Las pocas veces que participé en ese trabajo, y participé en muchos otros, pero realmente no era un tipo al que le gustaba el THC. Como cuando probaba esas cosas, hombre, me ralentizaba hasta el punto donde diría algo y luego pensaría, ‘hombre, ¿eso sonó tonto?’ O si alguien dijera una broma, yo estaría como procesándolo, y podría reírme y podría no hacerlo.»

«Pero entonces, hubo una vez, cuando viajaba con un miembro del Salón de la Fama y nos detuvimos en un autoservicio de Burger King ¡y nos cogieron las famosas risas! ¡Y nos sentamos allí ante el maldito parlante durante unos ocho minutos! ¡y nunca conseguimos las hamburguesas! Finalmente nos fuimos y fue genial».

Steve Austin estaba hablando con RVD en el momento en que surgió el tema de la mariguana en la conversación, y luego este último comentó que eso le acarreó un arresto y suspensión de la WWE. Al parecer, algunas personas tienen sus historias con la mariguana, pero en el caso de la experiencia de Steve Austin, este no pudo ordenar sus hamburguesas en el Burger King.