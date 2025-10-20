Summer Rae: de WWE al boxeo a puños desnudos en BKB

Danielle Moinet, conocida como Summer Rae en la WWE, está actualmente involucrada en el boxeo a puño desnudo y cree que Tyson Fury lo estará en un futuro.

► En palabras de Summer Rae

Su papel en BKB (Bare Knuckle Boxing)

«Estoy aquí con BKB, tenemos una pelea en Leeds este fin de semana, una pelea enorme. Ahora venimos cada dos meses desde que adquirimos la compañía aquí en Inglaterra. Los fans en Inglaterra son una locura, de verdad. Fui a mi primera pelea de bare knuckle en Leeds el pasado octubre y los fans eran de otro nivel: cantando, borrachos, emocionados, de 10 sobre 10. Mi papel en la empresa incluye hacer entrevistas en el ring, entrevistas detrás del escenario y mucho trabajo en redes sociales. Funciona muy bien con mi experiencia en WWE y en deportes de combate. A mis fans les encanta y ha sido muy divertido aprender sobre este nuevo mundo».

Su etapa en WWE

«Estuve en WWE durante seis años, lo cual es una buena carrera. Me fui hace un tiempo, pero volví hace tres años para el Royal Rumble. Cuando yo estaba allí no existía un Royal Rumble femenino, así que fue un sueño hecho realidad. Era todo lo que siempre había querido hacer. Viajábamos más de 300 días al año, era completamente sin parar, pero cuando haces lo que amas, no se siente como trabajo. Sigo siendo muy amiga de muchas chicas y chicos de WWE y todavía lo veo con mucha pasión. Soy una gran fan, forma parte de mí y siempre lo será. La verdad, siempre me pica el gusanillo de volver».

Su alianza con Fandango

«Fandango y yo fuimos muy exitosos en Inglaterra. No sé si era por el vestido, el look, la música, pero los fans aquí cantaban nuestra canción sin parar. Hubo un momento en que tuvimos un evento en vivo en Cardiff y luego hicimos Monday Night Raw en el O2 de Londres. WWE nos puso en un helicóptero junto con The Shield, ellos bajaron primero y luego nosotros. Era una locura, una época de primer nivel. Recuerdo que debuté en el O2 Arena con Chris Jericho. Debuté con Fandango, Jericho me apartó y la arena entera enloqueció».

Compañeros y amigos en WWE

«Era muy cercana a Paige —bueno, Saraya—. Ella es de Norwich, y me enseñó a pronunciarlo correctamente (“como forge, no Nor-witch”). Viene de una familia de luchadores británicos, los mismos de la película Fighting With My Family. Éramos muy unidas. Ella me enseñó mucho al principio, y yo también le enseñé a no andar golpeando a todas en el vestidor, a saber controlar el orgullo para poder avanzar en WWE. Fue una relación de dar y recibir.

«Me encantaba trabajar con Natalya, tuvimos una gran rivalidad en Total Divas. Aunque es la sobrina de Bret Hart, todavía dice que la gente recuerda “la bofetada escuchada en todo el mundo”. También sigo siendo amiga de Sasha (Mercedes Moné), que lo está haciendo increíble, y de Naomi.

«El Big Show fue alguien muy especial. Me tomó bajo su ala cuando empecé, incluso me dio su movimiento final como propio. Es una persona absolutamente encantadora».

Diferencias y similitudes entre WWE y Bare Knuckle Boxing

«Es muy diferente, pero también hay muchas similitudes. Muchos de los peleadores de Bare Knuckle son grandes fans de WWE. Cuando descubren lo que hacía, siempre me dicen: “No sé cómo podías hacerlo cinco veces por semana”. Aunque en WWE es un espectáculo, las lesiones y el desgaste son reales. Es curioso escuchar a los boxeadores decirme que no podrían hacerlo 300 días al año, cuando ellos solo pelean unas pocas veces.

«Bare Knuckle es muy violento, sí, pero también es rápido. Si parpadeas o miras hacia abajo, te pierdes un nocaut. En BKB tenemos un ring triangular llamado Trigon, con una tasa de nocaut del 91%. No puedes escapar de tu oponente, especialmente si eres peso pesado. Es sangriento y brutal, pero pasa tan rápido que casi no lo notas, a menos que la pelea llegue hasta el final. En el caso de las mujeres, es brutal verles el rostro después, pero ya estoy desensibilizada a eso».

Consejos para mujeres en deportes y medios

«Las mujeres en el deporte deben hacerlo por pasión. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero esto requiere dedicación. Muchas peleadoras tienen hijos pequeños o adolescentes y también otros trabajos. No sé cómo lo equilibran todo. Algunos peleadores me dicen que prefieren boxear antes que quedarse en casa con los niños todo el día. Debes tener pasión para estar siempre en movimiento, entrenar sin parar, renunciar a las fiestas, a los domingos en el pub, a la comida casera. Esa pasión es lo que te impulsa. Muchos luchadores lo hacen por sus familias, por un hermano enfermo o por sus hijos.

«En cuanto a los medios deportivos, las redes sociales son una herramienta increíble. No importa si tienes pocos seguidores, lo importante es encontrar tu nicho y ser constante. Sube videos todos los días, crea una frase característica, mantén la regularidad. Incluso si logras una base de 5,000 fans, eso ya puede ser rentable. Tengo 1.6 millones de seguidores, pero tal vez solo 5,000 compran lo que promociono. Tener muchos seguidores no siempre significa tener éxito económico. Si haces lo que amas y es tu propósito, vas a triunfar«.

El futuro del Bare Knuckle y boxeadores reconocidos

«Tenemos muchos peleadores de UFC y MMA que ya están cansados de luchar en el suelo y solo quieren boxear. También llegan muchos boxeadores hartos de la política del boxeo tradicional, que solo quieren pelear de forma justa.

«Lo que me encanta de BKB es que nuestros directivos y el matchmaker Mel intentan eliminar esa política y buscan combates justos: quién se lo ha ganado, quién ha vencido a los oponentes correctos.

Los boxeadores que vienen dicen que les encanta el público y el Trigon, es una experiencia distinta. ¿Podría venir alguien como Anthony Joshua o Tyson Fury en el futuro? ¿Por qué no? Tal vez.

«Trabajé con Tyson Fury hace tres años en Cardiff en una convención de lucha libre y fue encantador. Su esposa Paris y sus hijos estaban allí, y él era magnético. Es un personaje que no necesita actuar, simplemente es él mismo. En WWE siempre decimos que los personajes más exitosos son una extensión de quien eres realmente, y él es el ejemplo perfecto».

Qué estrella le gustaría ver en BKB

«Buena pregunta. A quien me encantaría ver en Bare Knuckle, aunque no sé si ella querría, es Amanda Serrano. Estuve presente cuando peleó en Texas y fue increíble, una atleta total. Su reciente pelea en el Madison Square Garden también fue impresionante. Es fuerza, talento, presencia, orgullo nacional. Es el paquete completo, y me encantaría verla aquí en Bare Knuckle».

Por qué ver BKB

«Nuestro Instagram es @BKB_BareKnuckle y ahí pueden ver los mejores clips. Peleamos en el Trigon, un ring triangular que es el espacio más pequeño del deporte de combate. Tiene la tasa de nocaut más alta, sin guantes, solo con vendajes, y permitimos dirty boxing. Es una experiencia rápida y electrizante. Normalmente hay nocauts en el primer o segundo asalto. A veces las peleas femeninas llegan al final y son durísimas. Pero siempre es intenso, emocionante y una gran noche para vivir en persona».

