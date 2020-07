Dos meses después de haber sido despedida de WWE, una vez finalizada su clásula de no competencia, MJ Jenkins aparece en AEW Fight for the Fallen 2020. Esta luchadora no consiguió llamar mucho la atención durante su etapa como Superestrella de NXT pero sí que lo hizo cuando se confirmó su salida de imperio luchístico de Vince McMahon ya que hizo una publicación que emocionó a más de uno.

Covid-19 has been devastating for me & my family. My brother in law; who was my legal guardian passed away to Covid-19.

Today, Covid-19 stripped me of my dream job. Feels like life is being sucked from me.

Thank you to everyone that has reached out. Be safe and stay strong.💞

