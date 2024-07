La ex WWE Kaitlyn: «Pedí mi despido porque…»

La ex Superestrella de la WWE Kaitlyn fue Campeona de las Divas durante 153 días de enero a junio de 2013. Ganó el título de manos de Eve Torres en el episodio de Raw del 14 de enero lo defendió en tres ocasiones –Tamina Snuka (Elimination Chamber), Natalya (NXT, 21 de febrero), AJ Lee (NXT, 21 de marzo)- hasta perderlo con la misma AJ Lee en Payback. Una década después, ¿cómo recuerda aquella época en la que ostentó el título principal de la división femenil?

► Cuando Kaitlyn fue Campeona de las Divas en WWE

«Al final de mi reinado como campeona, tener el título no me satisfizo de la manera en que esperaba. Era similar a mi experiencia en el culturismo; pensaba que ganar el título me daría esa sensación de autoaceptación y éxito que buscaba, pero no fue así. Me dio algo de satisfacción, pero no era la profunda sensación que realmente anhelaba, lo cual me llevó a una gran depresión. Si no es esto, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué puede llenar ese vacío en mí? Este fue un despertar para mí. Todo el glamour, la televisión, el dinero y el respeto no me proporcionaron la satisfacción que deseaba, y eso me hizo sentir triste. Me hizo cuestionar mi vida y considerar otras opciones. Me di cuenta de que no quería llevar un estilo de vida en la carretera durante diez, quince años o más. Aunque me gustó durante un tiempo, no era el camino que quería seguir. Empecé a tener conflictos internos, y mi cuerpo lo reflejaba: volví a ganar peso y sentía que no tenía control sobre mi apariencia. Mi apariencia externa reflejaba la lucha interna que estaba atravesando, y eventualmente pedí mi liberación«.

Embed from Getty Images

«Era curioso, tenía el título durante WrestleMania 29, pero no tenía ningún lugar en el show. Pensaba, ‘Tengo el título de mujeres y ni siquiera tengo un papel en WrestleMania.’ Además, estaban lanzando ‘Total Divas’ ese día. No me gustaba, y no es que estuviera en contra de las chicas que participaban, pero por alguna razón no era parte de ‘Total Divas’. Empecé a darme cuenta de que no encajaba en este mundo, y eso fue una gran razón para alejarme de la lucha libre. Después de perder el título y enfrentar el aumento de peso, la oficina me dijo, ‘¿Qué está pasando? Necesitas perder algunos kilos.’ Yo respondí, ‘Lo estoy intentando.’ Fue realmente difícil. Mirando hacia atrás, me daba cuenta de que estaba huyendo del sentimiento de insuficiencia y de no estar satisfecha. Cuando me fui, estaba triste por dejarlo, pero no entendía qué significaba para mí. No sabía cómo seguir haciendo esto y ser feliz por dentro. Había renovado mi contrato, me quedaban como dos años cuando pedí mi liberación a principios de 2014, y mantuve todo en silencio porque me tomó mucho tiempo procesar todo lo que había pasado en un período tan corto.»

All of the #MaeYoungClassic competitors should pay attention, because KAITLYN AKA @CelesteBonin is not to be messed with! pic.twitter.com/oNRCcBUfDh — WWE (@WWE) July 15, 2018

¿Qué te pareció el reinado de Kaitlyn como Campeona de las Divas de WWE?