La ex-WWE Isla Dawn debuta en ROH esta semana

Como primeras declaraciones tras ser despedida de WWE ocho meses atrás, Isla Dawn dio a entender que tal hecho le supuso un necesario golpe para volver a encontrarse consigo misma. Y en su primera implicación competitiva televisada como ex-WWE, la escocesa hizo su debut sobre AEW, enfrentándose a Megan Bayne en el episodio de Collision del 23 de agosto.

Desconocemos si entonces AEW tomó nota del desempeño de Dawn de cara a un fichaje, pero el día 2 del presente mes, la gladiadora debutó también con ROH, durante unas grabaciones de la promotora desde el RP Funding Center en Lakeland (Florida, EEUU), haciendo equipo con Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) para medirse a Javi (Javier Bernal), Carolina Cruz y Gabriel Aeros. Un estreno que se emitirá mañana como parte del nuevo episodio de la casa del honor.

► Cartel de ROH on HonorClub (16-10-2025)

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para el próximo episodio de ROH, que se emitirá en HonorClub a partir de las 7 pm ET.

Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) e Isla Dawn vs. Javi, Carolina Cruz y Gabriel Aeros

Sidney Akeem vs. Alex Zayne

Aleah James vs. Diamanté

.@RealIslaDawn makes her ROH debut alongside the Grizzled Young Veterans, @ZackGibsonGYV and @JamesDrakePro, in mixed trios action!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/W6DImLoz5c — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) October 15, 2025