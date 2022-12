► La evolución de Nyla Rose en All Elite Wrestling

Nyla Rose estuvo trabajando en sus primeros tiempos en All Elite Wrestling como una bestia intimidante pero durante su reciente rivalidad con Jade Cargill en torno al Campeonato TBS que finalmente no pudo capturar ha tenido la oportunidad de mostrar más capas de sí misma y dar una evolución a su personaje. De ello estuvo hablando recientemente la luchadora con nuestros compañeros de Fightful. Además, «The Native Beast» habla también de la impaciencia que tienen algunos fanáticos con el desarrollo de la historias en el sentido de que quieren que todo suceda inmediatamente sin dar oportunidad tanto a los luchadores como a las compañías de crear buenas narrativas.

There seems to be turmoil brewing between the Vicious Vixens…@NylaRoseBeast @vickieguerrero @MarinaShafir

Tune in to #AEWDarkElevation right now!

▶️ https://t.co/acXxidY9OT pic.twitter.com/nEwRdrzDFW

— All Elite Wrestling (@AEW) December 27, 2022