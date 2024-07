La apariencia, el apodo, «The Rainmaker», el éxito, ya es Campeón Continental, sí. Pero, de NJPW a AEW, Kazuchika Okada no parece el mismo, «bitches». Guste más o guste menos, la estrella oriunda de Japón sin duda ha evolucionado desde que se mudó a tiempo completo a Estados Unidos. Y lo ha hecho junto a sus inseparables The Young Bucks, los Campeones Mundiales de Parejas, con quienes forma The Elite; a ellos se unió más tarde Jack Perry, el presente Campeón TNT.

The #AEW Continental Champion “The Rainmaker” Kazuchika Okada enters #AEWBLOODandGUTS for the very first time! Watch #AEWDynamite Blood & Guts LIVE on TBS!@RainmakerXOkada pic.twitter.com/t2J6aBmw1M — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024

► La evolución de Kazuchika Okada en AEW

«Okada ha venido a AEW y ha salido completamente de su zona de confort«, apunta Matthew Jackson. «No podría estar más orgulloso de verlo probar cosas nuevas y aprender un nuevo estilo. Es una estrella de cine con un sentido del humor increíble y una sincronización perfecta, y resulta que es el mejor luchador vivo.

«Puedo decirte que, aunque no prefiere estar exactamente en este tipo de combates (Blood and Guts), definitivamente se lo está pasando muy bien. Habría sido tan fácil simplemente venir aquí y depender de las cosas por las que ya es conocido. Estoy muy orgulloso de él y de su versatilidad.»

«Okada es el mejor», dijo Nicholas Jackson. «Está actuando de manera excelente y adaptándose a nuevos combates en los que nunca ha estado, tan bien como he visto a alguien hacerlo sobre la marcha. Ha sido muy divertido trabajar con él estos últimos meses. No hay nadie mejor», valoran los Bucks la evolución de Okada con Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Okada & Swerve continue to stay one step ahead of each other! Watch #AEWDynamite 250 LIVE on TBS!@rainmakerXokada | @swerveconfident pic.twitter.com/30GaouqQWq — All Elite Wrestling (@AEW) July 18, 2024

¿Qué opinas del Kazuchika Okada que se está viendo en AEW?

OKADA CUT MAX CASTER’S MIC AND CALLED HIM A BITCH 😭 #AEWDynamite pic.twitter.com/ijmMuRycXa — THE BOULDER 🪨 (@BASINGSEGRAPS) June 20, 2024