La eternidad de lo efímero: Exposiciones de lucha libre en Querétaro

Jesús Antonio Hernández, Portaveritas, todo un referente en el arte de la lucha libre, y cuyo trabajo fuera dado a conocer de manera masiva a través de las páginas de Súper Luchas, hará cosa de tres lustros, está por inaugurar una exposición que representa un cuadrangular de miedo.

Apoyado por instancias culturales del gobierno de su natal Querétaro y el colectivo Desde la Tercera Cuerda, presentará el concepto Lucha Efímera, que comprende cuatro exposiciones simultáneas con temática de lucha libre, que a continuación enumeramos:

Entre Cuerdas, Llaves, Luz y Cámaras, es una muestra fotográfica con imágenes de distintos reporteros de la lente, que captan la esencia del deporte espectáculo.

Diseño e Imagen a Ras de Lona, del cartel a las cuerdas: La mirada de Beto López, nos muestra los distintos trabajos de este destacado cartelista que ha alcanzado el reconocimiento internacional.

Un mortal entre inmortales, es una muestra del trabajo personal de Portaveritas que el artista ha presentado en diferentes medios y eventos, como las imágenes oficiales para el Lucha Alley de La Mole, así como de su proyecto de cómic más íntimo: Mortal, que esperamos ver publicado este año a través de Chido Comics.

Virgencitas Luchonas, presenta el trabajo de artistas de diferentes disciplinas, entre las que sobresale el Street Art, con técnicas de lo más variadas, en un atractivo abanico visual de estilos.

Esta exposición cuádruple, tendrá lugar en la Galería Libertad, en el Centro Histórico de Querétaro, será inaugurada el 12 de febrero, y permanecerá en el lugar hasta el 14 de marzo.