La etapa actual de MVP en WWE: «Hicimos historia»

Primero, el veterano abordaba así el runrún sobre su posible salida de WWE: “Estoy de muy buen humor. Los amo a todos ustedes. No te preocupes por mí. Estoy bien. Todo está bien aquí. ¡¡¡Gracias por el amor!!!». Luego, hacía lo propio con la cuestión de su (no) retiro: «Sacudí el polvo de estas (sus botas de luchador)… Bueno, no parecen estar colgadas (le decía un fan). ¡¡¡Porque NO lo están!!! (contestaba él)». MVP tiene todos los asuntos en orden, aparentemente.

► La etapa actual de MVP en WWE

Mientras esperamos a descubrir qué se esconde detrás de esa apariencia, dejamos un momento a un lado el presente y futuro de Montel Vontavious Porter para repasar su pasado desde 2020 en la compañía a través de una reciente publicación que él mismo ha hecho en redes sociales. No sin antes apuntar que fue entonces cuando volvió a la WWE después de 10 años alejado -trabajando en NJPW, TNA o MLW– para, como en su primera etapa (2005-2010), tener considerable éxito.

«Volví para que mi hijo pudiera ver a ‘Papá’ en un ring de la WWE. ‘The Royal Rumble’. Eso era todo lo que quería. Una sola aparición. Estaba listo para retirarme. Luego, recibí una oferta para convertirme en productor. Llegó la pandemia. Me convertí en productor y comentarista para Main Event. Luego, me pidieron que me pusiera las botas y ayudara con la televisión durante la «Era del PC». En un episodio de RAW, ¡’MVP’ estuvo en NUEVE segmentos! Heyman estuvo de acuerdo en juntarme con Roberto. Firmé un contrato de talento a tiempo completo.

Y luego hicimos historia.

¡Qué viaje!».

¿Cómo valoras estos cuatro años de MVP en WWE?

