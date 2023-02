La Estrella vs. Sam Adonis en MLW Superfight

Major League Wrestling sigue dando forma a su evento SuperFight 2023. MLW acaba de anunciar el día de hoy un nuevo combate para el evento que se celebrará el 4 de febrero 2023 desde el 2300 Arena en Philadelphia.

Major League Wrestling y Dragon Gate han anunciado un nuevo combate interpromocional para MLW SuperFight 2023. A través de su pagina web y en su cuenta en Twitter, Major League Wrestling informó que La Estrella y Sam Adonis se medirán en un mano a mano.

