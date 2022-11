Jonah Hill es una de las estrellas de Hollywood más reconocidas del mundo. Probablemente todos nuestros lectores en Súper Luchas lo conozcan. Últimamente, lo hemos visto en ‘Don’t Look Up’ o ‘Maniac’ de Netflix, ‘The Beach Bum’ o ‘War Dogs’ si nos vamos unos años más hacia atrás; ha estado haciendo mucho en animación, además de la pandemia que detuvo el cine al completo. Pero sabemos de quien hablamos y ahora toca que hablemos de por qué nunca fue Gerente General de Raw en WWE.

► Jonah Hill pudo ser GM invitado de Raw

No es él quien lo cuenta sino Mick Foley en un reciente episodio de su podcast, Foley is Pod. El miembro del Salón de la Fama de la compañía luchística da a conocer que el actor claramente no quería estar allí y si bien grabaron su aparición nunca fue emitida. De la misma manera, las Superestrellas no lo querían allí tampoco. Y dejando a un lado los problemas que pudo haber entre bastidores, sin duda hubiera sido interesante. Pero, sabiendo que tampoco tiene ningún interés en la lucha liber, quizá fue lo mejor.

«No es un fanático de la lucha libre. Hubo una razón por la cual Jonah Hill fue anunciado como el GM invitado y nunca se emitió. Los chicos odiaban trabajar con él. Había algunos como Hugh Jackman, dinamita, Los Muppets, les encantaba. Casi todo el mundo tuvo una buena experiencia. Jonah Hill fue uno que ni siquiera salió al aire porque aparentemente simplemente no quería estar allí y se notaba. Creo que alguien lo vio susurrando a su agente: ‘Sácame de aquí’«.

¿Os gustaría ver a Jonah Hill en WWE?